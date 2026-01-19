الكرملين: ترامب سيدخل التاريخ إذا استولت أمريكا على جرينلاند

أيد الكرملين اليوم الاثنين، تصريحات الخبراء الذين قالوا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيدخل التاريخ إذا سيطرت الولايات المتحدة على جرينلاند.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه «لا يناقش ما إذا كانت مثل هذه الخطوة جيدة أم سيئة، بل يذكر حقيقة فقط».

وأصر ترامب مرارا على أنه لن يرضى بأقل من ملكية جرينلاند، وهي منطقة تتمتع بحكم ذاتي وتتبع الدنمرك. وقال إنه إذا لم تسيطر الولايات المتحدة على جرينلاند، فإن روسيا أو الصين ستفعل ذلك.

وعندما طُلب منه التعليق على تصريحات ترامب حول التهديد الروسي المزعوم، نوه بيسكوف أن هناك الكثير من «المعلومات المقلقة» في الآونة الأخيرة، لكن الكرملين لن يعلق على مزاعم مخططات روسية بشأن جرينلاند.

واستطرد: «هناك خبراء دوليون يعتقدون أنه من خلال حل مسألة ضم جرينلاند، سيدخل ترامب التاريخ بالتأكيد. وليس فقط تاريخ الولايات المتحدة، ولكن أيضا تاريخ العالم».

ويصر قادة الدنمرك وجرينلاند على أن الجزيرة ليست للبيع وأنها لا ترغب في أن تكون جزءا من الولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن غزو الولايات المتحدة لجرينلاند «سيجعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أسعد رجل على وجه الأرض».

وحذر سانشيز، في مقابلة نشرت الأحد، من أن «أي عمل عسكري أمريكي ضد جزيرة جرينلاند في القطب الشمالي سيضر بحلف شمال الأطلسي، ويضفي الشرعية على غزو روسيا لأوكرانيا».

وأضاف في مقابلة مع صحيفة «لا فانجوارديا»: «إذا ركزنا على جرينلاند، علي أن أقول إن غزو الولايات المتحدة لتلك المنطقة سيجعل فلاديمير بوتين أسعد رجل في العالم. لماذا؟ لأن ذلك سيضفي الشرعية على محاولة غزوه لأوكرانيا».

وتابع: «إذا استخدمت الولايات المتحدة القوة، فسيكون ذلك المسمار الأخير في نعش حلف شمال الأطلسي. وسيكون بوتين سعيدا للغاية»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».

وتتبع جرينلاند للدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وتعتبر أكبر جزيرة في العالم، ولها موقع مركزي في القطب المتجمد الشمالي، الذي يكتسب أهمية متزايدة نظرا لذوبان الجليد بسبب أزمة المناخ وفتح طرق تجارية جديدة.

وتقع جرينلاند، إحدى المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي في مملكة الدنمارك إضافة إلى جزر فارو، على بعد أكثر من 2900 كيلومتر عن الدنمارك.