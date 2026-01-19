السكة الحديد: تحويل نظم التحكم والإشارات من الميكانيكي التقليدي إلى الإلكتروني الحديث

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواصلة خطواتها نحو تطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية من خلال تحويل نظم التحكم والإشارات من النظام الميكانيكي التقليدي إلى النظام الإلكتروني الحديث.

وقالت الهيئة، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم، إن هذا التطوير يهدف إلى زيادة معدلات السلامة والأمان، تقليل الاعتماد على العنصر البشري، رفع عدد الرحلات، وتقليل زمن الرحلة بما يساهم في تحسين تجربة الركاب وتعزيز كفاءة النقل.

وأضافت أنه تم الانتهاء من تطوير نظم الإشارات على خط (القاهرة - الإسكندرية) بطول 208 كيلو متر، وخط (بني سويف - أسيوط) بطول 250 كيلو متر، بينما يجري العمل حاليا على تطوير خطوط أخرى وهي (أسيوط - نجع حمادي) بطول 181 كيلو متر، (نجع حمادي - الأقصر) بطول 118 كيلو متر، (القاهرة - بني سويف) بطول 125 كيلو متر، و(بنها - بورسعيد) بطول 214 كيلو متر.

وأشارت الهيئة إلى تزويد مسافة إجمالية تبلغ 953 كيلو متر بين (الإسكندرية / القاهرة / نجع حمادي) و(بنها / بورسعيد) بنظام التحكم الإلكتروني الحديث ETCS-L1، مما يعكس التزام الهيئة بالارتقاء بالبنية التحتية للسكك الحديدية وفق أحدث المعايير العالمية، منوهة إلى سعيها لتنفيذ عمليات التطوير، في خطوة استراتيجية نحو سكك حديد أكثر أمانًا وكفاءة.