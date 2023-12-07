تحقيق لفرانس برس: قذيفة دبابة إسرائيلية قتلت صحفيا وأصابت آخرين جنوب لبنان

أظهر تحقيق لوكالة فرانس برس، نشرت نتائجه الخميس، أن قذيفة دبابة إسرائيلية قتلت صحفيًا وأصابت آخرين، بينهم مصوران لـ فرانس برس في 13 أكتوبر في جنوب لبنان.

ودعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بعدما خلص تحقيقان منفصلان لهما الى النتيجة ذاتها، إلى التحقيق في جريمة حرب.

واستهدفت ضربتان متتاليتان مجموعة الصحفيين، وتسببت بمقتل المصوّر في وكالة رويترز، عصام عبدالله (37 عاما)، وإصابة مصوريّ وكالة فرانس برس كريستينا عاصي (28 عاما) التي بترت ساقها اليمنى ولا تزال تتلقى العلاج في المستشفى، وديلان كولنز.

وظهر التحقيق الذي أجري بالتعاون مع منظمة Airwars البريطانية غير الحكومية المتخصصة في التحقيق في هجمات تطال المدنيين في مواقع النزاع، أن قذيفة دبابة من عيار 120 ملم مزودة بزعانف ويستخدمها الجيش الإسرائيلي حصرا في المنطقة، استخدمت في الضربة القاتلة.