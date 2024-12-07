 بيراميدز بزيه التقليدي أمام دجوليبا بدوري الأبطال - بوابة الشروق
السبت 7 ديسمبر 2024 12:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

بيراميدز بزيه التقليدي أمام دجوليبا بدوري الأبطال

محمد ثابت
نشر في: السبت 7 ديسمبر 2024 - 12:42 م | آخر تحديث: السبت 7 ديسمبر 2024 - 12:42 م

أقيم صباح اليوم بمقر الاتحاد المالي لكرة القدم، الاجتماع الفني الخاص بمباراة دجوليبا وبيراميدز، في إطار مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي في السادسة من مساء الأحد على استاد ٢٦ مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي فريق نادي بيراميدز الزي الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي في المقابل فريق نادي دجوليبا اللون الأحمر الكامل، بينما سيظهر حارس المرمى باللون الأخضر في الأسود.

وتم الاتفاق على تحرك بعثة بيراميدز مبكرا من فندق إقامتها في باماكو للوصول قبل ساعة ونصف من انطلاق المباراة تجنبا للزحام المتوقع في الطرق المؤدية لاستاد ٢٦ مارس.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، ومحمد نجم مسئول التسويق بالنادي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك