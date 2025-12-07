تعد ينابيع جنوب سيناء الطبيعية واحدة من أبرز الوجهات للسياحة العلاجية في العالم وليس في مصر فقط، كونها تجمع بين جمال الطبيعة وفوائد المياه الكبريتية والعذبة، مما جعلها مؤهلة مقصدًا مثاليًا للراغبين في الاسترخاء والعلاج.

قال أحمد الشيخ، رئيس الغرفة السياحية والفنادق بشرم الشيخ، إن جنوب سيناء تمتلك 4 ينابيع من المياه تعد ثروة قومية، كونهم من أهم مقومات السياحة العلاجية بالمحافظة، لما يتميزون به من قدرة فائقة على شفاء العديد من الأمراض الجلدية، بجانب تجميل البشرة، ومعالجة مشاكل الشعر.

وأوضح رئيس غرفة السياحة والفنادق، أن الينبوع الأول هو منطقة "عيون موسى"، والتي تقع على بُعد 20 كيلومترًا جنوب نفق أحمد حمدي، وتتضمن مجموعة ينابيع مياه عذبة يُعتقد أنها المذكورة في الكتاب المقدس بمنطقة "إليم"، ومياهها العذبة تُعرف بفوائدها في تخفيف الأمراض الروماتيزمية والجلدية.

وعند الينبوع الثاني، أوضح أنه منطقة "حمام فرعون" التي تقع بالقرب من مدينة أبو زنيمة، على بُعد 110 كيلومترات من مدينة الطور، ويتكون من 15 عينًا كبريتية تتدفق مياهها الساخنة التي تصل إلى 92 درجة مئوية من مغارة داخل الجبل.

وأشار إلى أن المياه الكبريتية الساخنة التي توجد بحمام فرعون تستخدم في علاج الأمراض الروماتيزمية وحالات الجلد المزمنة.

وأضاف أن الينبوع الثالث بمنطقة حمام موسى بطور سيناء، وتعد بحيرة طبيعية طولها 100 متر بجوار ساحل البحر مما يجعلها مزيجًا من العلاج والجمال الطبيعي، ومياهها لديها القدرة على شفاء العديد من الأمراض الروماتيزمية والحلدية، وبحيرة الطحالب التي توجد بها تسهم في تجميل البشرة وحل مشاكل الشعر.

وتابع، "أما الينبوع الرابع هو عين وادي عسل بمدينة رأس سدر، ويطلق عليها "العين الكبريتية، لارتفاع نسبة الكبريت بها، وتقع بالقرب من مدينة رأس سدر في في منطقة تُعرف بـ "وادي عسل"، لافتا إلى أن مياهها الكبريتية الساخنة تصل درجة حرارتها إلى 200 درجة مئوية، ومشهورة بين السكان المحليين بقدرتها على علاج التهاب المفاصل وتجديد صحة الجلد".

وأكد أنها تتميز بإطلالات خلابة خاصة وقت غروب الشمس، مما يجعلها تجربة تجمع بين الاستشفاء والاسترخاء.