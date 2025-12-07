سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض على سائق ميكروباص تعدى بالسب على سيدة لتصويرها سيارته عقب مشادة كلامية لعدم التزامة بتعريفة الركوب.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول تعليق مدعوم بصورة بمواقع التواصل الاجتماعى تضررت خلاله صاحبة الحساب من تعدي قائد سيارة "ميكروباص" عليها بالسب لتصويرها سيارته عقب حدوث مشادة كلامية بينهما لعدم التزامه بتعريفة الركوب بالإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص المشار إليها "سارية التراخيص" وقائدها "سائق - مقيم بمنطقة ثان المنتزة "له معلومات جنائية". وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائدها.