 قرار خاص من الزمالك خوفا من الإصابات قبل كأس عاصمة مصر - بوابة الشروق
الأحد 7 ديسمبر 2025 7:47 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

قرار خاص من الزمالك خوفا من الإصابات قبل كأس عاصمة مصر

أمير نبيل
نشر في: الأحد 7 ديسمبر 2025 - 7:36 م | آخر تحديث: الأحد 7 ديسمبر 2025 - 7:36 م

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم الأحد، الذي على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

يأتي ذلك خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل المباراة المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية.

وتولى نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، التي تضمنت تدريبات بدنية خفيفة، وفقرة خاصة بالكرة.

يستعد فريق الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر، والتي ستقام على ستاد المقاولون العرب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك