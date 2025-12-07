شهد عام 2025 نشاطا ملحوظا لبعض الفنانين، من خلال تقديم أكثر من عمل في السينما والتلفزيون، مثل المخرج كريم الشناوي، ومحمد فراج، ومايان السيد، وأسماء جلال، حيث لفت جميعهم أنظار الجمهور بأعمال مختلفة.

وقدم كريم الشناوي 3 أعمال، فيلم "السادة الأفاضل"، كوميدي اجتماعي، بطولة جماعية اشترك فيها: أشرف عبدالباقي، محمد ممدوح، محمد شاهين، بيومي فؤاد، انتصار، طه دسوقي، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، وعرض الفيلم في شهر أكتوبر، تجاوزت إيرادات الفيلم 50 مليون جنيه.

وفيلم "ضي"، وهو درامي اجتماعي، حول رحلة طفل نحو الحلم والموهبة، بطولة: إسلام مبارك، أسيل عمران، بدر محمد، محمد ممدوح، حنين سعيد، ومشاركة خاصة للفنان محمد منير، وعرض الفيلم في شهر سبتمبر، ولم يحقق أرقاما كبيرة في شباك التذاكر، فقد تجاوزت إيرادات الفيلم 10 ملايين جنيه فقط.

أما في التلفزيون فقد حقق مسلسل "لام شمسية"، لكريم الشناوي ومريم ناعوم نجاحا كبيرا في شهر رمضان، وأثار نقاشا قويا حول العنف الجنسي تجاه الأطفال، من خلال قصة إنسانية شائكة، من بطولة : أمينة خليل، وأحمد السعدني، ومحمد شاهين، ويسرا اللوزي، وياسمينا العبد، والطفل علي البيلي.

وكان عام 2025 نقلة جديدة لدى الفنانة الشابة مايان السيد، حيث عُرض لها 5 أعمال حتى الآن، وهم، أفلام: قصر الباشا، لنا في الخيال حب، نجوم الساحل، هيبتا المناظرة الأخيرة، ومسلسل نص الشعب اسمه محمد، والذي عرض في موسم دراما رمضان.

وتحاول مايان عبر هذه الأعمال البحث عن تحديات تمثيلية مختلفة، وبرز ذلك في فيلم لنا في الخيال حب، الذي قامت فيه بالغناء والرقص، مع عمر رزيق وأحمد السعدني.

ويعد عام 2025 حصاد واضح لاجتهاد فراج على مدار سنين من العمل المتواصل، فقد شارك في أعمال مختلفة، ففي شهر مارس عُرض له مسلسل منتهي الصلاحية، في موسم دراما رمضان، تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي، وتدور أحداثه حول قضية حديثة خطيرة وهي المراهنات الإلكترونية.

وفي يوليو عُرض له مسلسل كتالوج، تأليف أيمن وتار وإخراج وليد الحلفاوي، وهو عمل اجتماعي، يناقش مشكلة الفقد، ومسلسل ورد وشكولاتة، تأليف محمد رجاء وإخراج ماندو العدل، وبطولة زينة، وقدم فراج شخصية محامي شهير، متلاعب وفاسد، وتنتهي قصته مع مذيعة معروفة بالقتل.

ولم يغب فراج عن السينما أيضا، ففي 10 ديسمبر الجاري سوف ينطلق عرض فيلم الست، المثير للجدل، ويظهر فراج في فيلم السيرة بشخصية الشاعر المصري أحمد رامي، كأحد الشخصيات المحورية في حياة كوكب الشرق أم كلثوم.

أما أسماء جلال فهي مستمرة في حالة الانتشار والمشاركة في أكثر من عمل على مدار العام، فهي واحدة من أبرز ممثلات الجيل الجديد، وعلى الرغم أنها بدأت العمل منذ حوالي 10 سنوات فقط، إلا أنها أصبحت كثيفة الحضور، وقد عُرض لها 5 أعمال جديدة بين السينما والتلفزيون.

ففي رمضان 2025 عُرض لها مسلسلين، هما: العمل التاريخي معاوية، إخراج طارق العريان وتأليف خالد صلاح وهو إنتاج عربي مشترك، والمسلسل الكوميدي الاجتماعي أشغال شقة جدا، مع هشام ماجد.

أما في السينما فقد شاركت في 3 أفلام، وهذه المشاركات لم تكن أدوار ثانية، بل بطولة مشتركة، وهو امتداد أيضا لكِبر مساحة أدوارها في السينما، منذ 2024، وهذه الأفلام هي: "فيها إيه يعني" مع ماجد الكدواني، وغادة عادل، وميمي جمال، ومصطفى غريب، حيث قدمت شخصية الابنة المُسيطرة، وهو فيلم اجتماعي كوميدي، وبلغت إيراداته 88 مليون جنيه.

ومن الكوميديا إلى الرومانسية، بـ فيلم "السلم والثعبان لعب عيال"، مع عمرو يوسف وظافر العابدين، وإخراج طارق العريان، قد بدأ عرضه في نوفمبر ولا يزال يعرض حتى الآن، وبلغت إيراداته 45 مليون جنيه.

وتختتم أسماء جلال عام 2025 بفيلم إن غاب القط، مع الفنان آسر يس، وقد نشرت الشركة المنتجة أفيشات الفيلم، وأعلنت عن بداية عرضه في 31 ديسمبر الجاري.