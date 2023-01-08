دراسة ألمانية ترصد تزايد فرص النساء في تقلد مناصب قيادية

تقلدت النساء في ألمانيا مناصب قيادة على نحو متزايد خلال السنوات الأخيرة، حسبما أظهرت أرقام المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (DIW).

وجاء في الدراسة التي تنشرها صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج" في عددها غدا الأحد، أن النساء اللائي يعملن بدوام كامل يتمتعن الآن بنفس الفرص لشغل منصب قيادي مثل الرجال الذين يعملون بدوام كامل.

وبحسب الدراسة، شغلت حوالي 5% من النساء العاملات بدوام كامل مناصب قيادية في عام 2000، بينما ارتفعت نسبتهن إلى 7% في عام 2020.

وفي المقابل، تقلص شغل الرجال الذين يعملون بدوام كامل للمناصب القيادية من 9% إلى 7%.

وقالت كاتيا شميت، عالمة الاجتماع والخبيرة لدى المعهد في تصريحات للصحيفة: "تُظهر بياناتنا أن النساء اللائي يعملن بدوام كامل يتمتعن تقريبا بنفس فرص الحصول على منصب قيادي مثل الرجال الذين يعملون بدوام كامل".

وترى شميت أن أهم عقبة في الحياة المهنية بالنسبة للمرأة هي ارتفاع نسبة عملها بدوام جزئي، وقالت: "النساء اللائي يعملن بدوام كامل أقل بكثير، ما يقلل من فرصهن في تولي مناصب قيادية بوجه عام".

وبحسب الدراسة، تشغل النساء حوالي ثلث المناصب القيادية في ألمانيا، وفي الوقت نفسه فإن النساء لا يشكلن سوى حوالي ثلث العاملين بدوام كامل.