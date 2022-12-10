متطوعو سفينة المكتبة العائمة يتجولون في بورسعيد

أجرى فريق متطوعي مكتبة السفينة العائمة لوجوس هوب، جولة حرة بمحافظة بورسعيد، تضمن برنامجها زيارة أهم المعالم التاريخية والأثرية والسياحية، والتي شملت منطقة جبال الملح بملاحات مدينة بورفؤاد، وإحدى القرى السياحية.

وتناول الفريق، وجبة إفطار مصرية بخيمة بدوية، وزار ميدان حديقة المسلة، ومحمية اشتوم الجميل الطبيعية، وحديقة فريال التاريخية بنطاق حي الشرق، والمناظر الجمالية والحضارية التي شملت زيارة سوق السمك الجديد.

من الجدير بالذكر، أن سفينة لوجوس هوب، متواجدة بالرصيف السياحي بميناء بورسعيد حتى يوم ٢٣ من شهر يناير الجاري، وتفتح أبوابها من الساعة ١٠ صباحا حتى العاشرة مساء ما عدا الجمعة تبدأ من الساعة ٣ عصرا، وأما العطلة يوم الأحد، بمقابل رسم رمزي قدرة 5 جنيهات ومجانا لذوي الهمم وللأطفال وكبار السن، وتنظم أنشطة فنية وثقافية.