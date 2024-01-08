تركيا: تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الإثنين، تحييد إرهابيين اثنين من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كيه كبه"، الانفصالي شمال العراق.

وذكرت الوزارة في بيان أن قوات خاصة بالجيش التركي رصدت الإرهابيين في منطقة عملية "المخلب - القفل" شمال العراق، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأكدت أن القوات حيّدت الإرهابيين، مشددة على أن الجيش التركي سيواصل مكافحة التنظيم الإرهابي حتى تحييد آخر عنصر فيه.

وتستخدم أنقرة كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذين يتم أسرهم أو قتلهم أو إصابتهم على أيدي الجيش.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 5 "إرهابيين" من تنظيم حزب العمال الكردستاني، وحدات حماية الشعب الكردية( بي كيه كيه /واي بي جي) شمال سوريا.

وأشارت الوزارة، إلى أن "الإرهابيين" الخمسة كانوا يستعدون لشن هجمات في منطقتي عمليتي "درع الفرات" و"نبع السلام" التي تشنهما تركيا في شمال سوريا.​​​​​​​

وتشن تركيا عمليات عسكرية ضد حزب بي كيه كيه في كل من سوريا والعراق.

ووفقا لبيانات تركية، تسبب الحزب في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.