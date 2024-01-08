 البابا فرنسيس: الرد العسكري الإسرائيلي تسبب في أزمة إنسانية خطيرة للمدنيين - بوابة الشروق
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البابا فرنسيس: الرد العسكري الإسرائيلي تسبب في أزمة إنسانية خطيرة للمدنيين

وكالات
نشر في: الإثنين 8 يناير 2024 - 12:41 م | آخر تحديث: الإثنين 8 يناير 2024 - 12:41 م

دعا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اليوم الاثنين، في خطابه السنوي للدبلوماسيين، الذي ركز على الصراع في الشرق الأوسط، إلى «وقف إطلاق النار على كل الجبهات، بما في ذلك لبنان».

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، ندد البابا فرنسيس في الخطاب، الذي يطلق عليه أحيانا اسم «حالة العالم»، بهجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» في السابع من أكتوبر على إسرائيل، باعتباره «عملا فظيعا من الإرهاب والتطرف».

ونوه في الوقت نفسه، أن «الرد العسكري الإسرائيلي تسبب في أزمة إنسانية خطيرة ومعاناة لا يمكن تصورها للمدنيين».

وأكد البابا فرنسيس، أن «المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة في غزة يجب أن تحظى بالحماية اللازمة».

ودعا زعماء العالم إلى السعي لتحقيق حل الدولتين لإنهاء الصراع، مع إقرار «وضع خاص» للقدس، مجددًا الدعوة إلى «الإفراج الفوري» عن المحتجزين في غزة.


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