ساعات وتنطلق النسخة الـ81 من حفل توزيع جوائز اتحاد الصحفيين الأجانب في هوليوود «جولدن جلوب - Golden Globe» لعام 2024، والذي يقام في فندق بيفرلي هيلتون في مدينة بيفرلي هيلز بكاليفورنيا، ويقدم الحفل الممثل الكوميدي الأمريكي جو كوي، وتتصدر أفلام «باربي - Barbie»، و«أوبنهايمر - Oppenheimer»، و«قتلة زهرة القمر - Killers of the Flower Moon»، و«الموسيقار - Maestro»، و«الحيوات الماضية - Past Lives»، و«أشياء مسكينة - Poor Things»، ترشيحات الجوائز في السينما، و«الخلافة - Succession» لترشيحات المسلسلات، وترصد «الشروق» ترشيحات الجوائز.

* أفضل مخرج لفيلم سينمائي:

- برادلي كوبر في ثاني تجاربه الإخراجية عن فيلم «الموسيقار - Maestro»

- المخرجة والكاتبة المسرحية الكورية الجنوبية الكندية سيلين سونج، في أول تجاربها السينمائية كمخرجة عن فيلم «الحيوات الماضية - Past Lives»

- كريستوفر نولان عن فيلم «أوبنهايمر - Oppenheimer»

- جريتا جيروج عن ثالث أفلامها «باربي - Barbie»

- مارتن سكورسيزي عن فيلم «قتلة زهرة القمر - Killers of the Flower Moon»

- يورجوس لانثيموس عن فيلم «أشياء مسكينة - Poor Things»

* أفضل سيناريو لفيلم:

- جريتا جيروج، نواه بومباك، عن فيلم «باربي - Barbie»

- كريستوفر نولان عن فيلم «أوبنهايمر - Oppenheimer»

- مارتن سكورسيزي، إريك روث، عن فيلم «قتلة زهرة القمر - Killers of the Flower Moon»

- توني ماكنمارا عن فيلم «أشياء مسكينة - Poor Things»

- سيلين سونج عن فيلم «الحيوات الماضية - Past Lives»

- جاستين تريت، آرثر هراري، عن فيلم «تشريح السقوط - Anatomy of a Fall»

* أفضل فيلم رسوم متحركة:

- «الصبي ومالك الحزين - The Boy and the Heron»

- «مدينة العناصر - Elemental»

- «سبايدر مان عبر عالم العنكبوت - SpiderMan Across the Spider Verse»

- «اﻷخوان سوبر ماريو - Super Mario Bros»

- «سوزومي - Suzume»

- «أمنية - Wish»

* أفضل فيلم درامي:

- «الموسيقار - Maestro»

- «الحيوات الماضية - Past Lives»

- «أوبنهايمر - Oppenheimer»

- «قتلة زهرة القمر - Killers of the Flower Moon»

- «تشريح السقوط - Anatomy of a Fall»

- «منطقة الاهتمام - The Zone of Interest»

* أفضل فيلم موسيقي / كوميدي:

- «أشياء مسكينة - Poor Things»

- «باربي - Barbie»

- «قفزة إلى العظمة - Air»

- «الخيال الأمريكي - American Fiction»

- «الباقون - The Holdovers»

- «مايو ديسمبر - May December»

* أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية:

- «تشريح السقوط - Anatomy of a Fall»

- «منطقة الاهتمام - The Zone of Interest»

- «الحيوات الماضية - Past Lives»

- «مجتمع الجليد - Society of the Snow»

- «أنا قبطان - Io Capitano»

- «أوراق متساقطة - Fallen Leaves»

* أفضل ممثلة لفيلم درامي:

- أنيت بينينج عن فيلم «ديانا نياد - Nyad»

- كايلي سباني عن فيلم «بريسيلا - Priscilla»

- كاري موليجان عن فيلم «الموسيقار - Maestro»

- جريتا لي عن فيلم «الحيوات الماضية - Past Lives»

- ليلي جلادستون عن فيلم «قتلة زهرة القمر - Killers of the Flower Moon»

- ساندرا هولر عن فيلم «تشريح السقوط - Anatomy of a Fall»

* أفضل ممثلة لفيلم موسيقي / كوميدي:

- ألما بويستي عن فيلم «أوراق متساقطة - Fallen Leaves»

- إيما ستون عن فيلم «أشياء مسكينة - Poor Things»

- فانتازيا بارينو عن فيلم «اللون الأرجواني - The Color Purple»

- جينيفر لورانس عن فيلم «لا ضغائن - No Hard Feelings»

- مارجوت روبي عن فيلم «باربي - Barbie»

- ناتالي بورتمان عن فيلم «مايو ديسمبر - May December»

* أفضل ممثلة في دور مساعد في فيلم:

- دافين جوي راندولف عن فيلم «الباقون - The Holdovers»

- دانييل بروكس عن فيلم «اللون الأرجواني - The Color Purple»

- إيميلي بلانت عن فيلم «أوبنهايمر - Oppenheimer»

- جودي فوستر عن فيلم «ديانا نياد - Nyad»

- جوليان مور عن فيلم «مايو ديسمبر - May December»

- روزاموند بايك عن فيلم «سالتبيرن - Saltburn»

* أفضل ممثل في فيلم درامي:

- كيليان مورفي عن فيلم «أوبنهايمر - Oppenheimer»

- ليوناردو دي كابريو عن فيلم «قتلة زهرة القمر - Killers of the Flower Moon»

- أندرو سكوت عن فيلم «كلنا غرباء - All of Us Strangers»

- باري كيوجان عن فيلم «سالتبيرن - Saltburn»

- برادلي كوبر عن فيلم «الموسيقار - Maestro»

- كولمان دومينغو عن فيلم «رستن - Rustin»

* أفضل ممثل في فيلم موسيقي / كوميدي:

- مات ديمون عن فيلم «قفزة إلى العظمة - Air»

- جيفري رايت عن فيلم «الخيال الأمريكي - American Fiction»

- خواكين فينيكس عن فيلم «بو الخائف - Beau Is Afraid»

- نيكولاس كيدج عن فيلم «سيناريو الحلم - Dream Scenario»

- بول جياماتي عن فيلم «الباقون - The Holdovers»

- تيموثي شالاميت عن فيلم «ونكا - Wonka»

* أفضل ممثل مساعد في فيلم:

- رايان جوسلينج عن فيلم «باربي - Barbie»

- روبرت داوني جونيور عن فيلم «أوبنهايمر - Oppenheimer»

- روبرت دي نيرو عن فيلم «قتلة زهرة القمر - Killers of the Flower Moon»

- ويليم دافو عن فيلم «أشياء مسكينة - Poor Things»

- مارك رافالو عن فيلم «أشياء مسكينة - Poor Things»

- تشارلز ميلتون عن فيلم «مايو ديسمبر - May December»

* أفضل موسيقى تصويرية لفيلم:

- دانيال بيمبرتون عن فيلم «سبايدر مان عبر عالم العنكبوت - SpiderMan Across the Spider Verse»

- جيرسكين فيندريكس عن فيلم «أشياء مسكينة - Poor Things»

- جو هيسايشي عن فيلم «الصبي ومالك الحزين - The Boy and the Heron»

- لودفيج جورانسون عن فيلم «أوبنهايمر - Oppenheimer»

- ميكا ليفي عن فيلم «منطقة الاهتمام - The Zone of Interest»

- روبي روبرتسون عن فيلم «قتلة زهرة القمر - Killers of the Flower Moon»

* أفضل أغنية أصلية لفيلم:

- بروس سبرينجستين «مدمن على الرومانسية - Addicted to Romance»

- مارك رونسون، أندرو وايت، دوا ليبا، كارولين إيلين «رقص الليل - Dance the Night»

- مارك رونسون، أندرو وايت «أنا مجرد كين - I'm Just Ken»

- جاك بلاك، آرون هورفاث، مايكل جيلينيك، إريك أوزموند، جون سبايكر «الخوخ - Peaches»

- ليني كرافيتز «الطريق إلى الحرية - Road to Freedom»

- بيلي إيليش، فينياس أوكونيل «ما الذي صنعت من أجله - What Was I Made For»

* الإنجاز السينمائي في شباك التذاكر:

- «اﻷخوان سوبر ماريو - Super Mario Bros»

- «باربي - Barbie»

- «أوبنهايمر - Oppenheimer»

- «تايلور سويفت: جولة الحقب - Taylor Swift: The Eras Tour»

- «سبايدر مان عبر عالم العنكبوت - SpiderMan Across the Spider Verse»

- «المهمة المستحيلة: حساب الموتى - Mission Impossible: Dead Reckoning»

- «جون ويك4 - John Wick »

- «حراس المجرة 3 - Guardians of the Galaxy»

* أفضل ممثلة في دور مساعد في مسلسل:

- آبي إليوت عن مسلسل «الدب - The Bear»

- كريستينا ريتشي عن مسلسل «دبابير السترة الصفراء - Yellowjackets»

- إليزابيث ديبيكي عن مسلسل «التاج - The Crown»

- هانا وادنجهام عن مسلسل «تيد لاسو - Ted Lasso»

- جيه سميث كاميرون عن مسلسل «الخلافة - Succession»

- ميريل ستريب عن مسلسل «مبنى جرائم القتل - Only Murders in the Building»

* أفضل ممثلة في مسلسل موسيقي / كوميدي:

- سيلينا جوميز عن مسلسل «مبنى جرائم القتل - Only Murders in the Building»

- آيو إدبيري عن مسلسل «الدب - The Bear»

- إيلي فانينج عن مسلسل «العظيمة - The Great»

- ناتاشا ليون عن مسلسل «وجه البوكر - Poker Face»

- كينتا برونسون عن مسلسل «مدرسة أبوت الابتدائية - Abbott Elementary»

- راشيل بروسنان عن مسلسل «السيدة الرائعة ميسيل - The Marvelous Mrs. Maisel»

* أفضل ممثلة في مسلسل درامي:

- سارة سنوك ن مسلسل «الخلافة - Succession»

- إميلدا ستونتون عن مسلسل «التاج - The Crown»

- هيلين ميرين عن مسلسل «1923»

- بيلا رامزي عن مسلسل «أخرنا - The Last of Us»

- إيما ستون عن مسلسل «اللعنة - The Curse»

- كيري راسل عن مسلسل «الدبلوماسية - The Diplomat»

* أفضل ممثل مساعد في مسلسل:

- ماثيو ماكفادين عن مسلسل «الخلافة - Succession»

- ألكسندر سكارسجارد عن مسلسل «الخلافة - Succession»

- ألان روك عن مسلسل «الخلافة - Succession»

- إيبون موس باكراك عن مسلسل «الدب - The Bear»

- بيلي كرودب عن مسلسل «برنامج الصباح - The Morning Show»

- جيمس مارسدن عن مسلسل «مهمة اللجنة - Jury Duty»

* أفضل ممثل في مسلسل موسيقي / كوميدي:

- مارتن شورت عن مسلسل «مبنى جرائم القتل - Only Murders in the Building»

- ستيف مارتن عن مسلسل «مبنى جرائم القتل - Only Murders in the Building»

- جيريمي ألين وايت عن مسلسل «الدب - The Bear»

- بيل هادر عن مسلسل «باري - Barry»

- جيسون سيجال عن مسلسل «انكماش - Shrinking»

- جيسون سوديكس عن مسلسل «تيد لاسو - Ted Lasso»

* أفضل ممثل في مسلسل درامي:

- براين كوكس عن مسلسل «الخلافة - Succession»

- جيرمي سترونج عن مسلسل «الخلافة - Succession»

- كيران كولكين عن مسلسل «الخلافة - Succession»

- دومينيك ويست عن مسلسل «التاج - The Crown»

- بيدرو باسكال عن مسلسل «أخرنا - The Last of Us»

- جاري أولدمان عن مسلسل «خيول بطيئة - Slow Horses»

* أفضل مسلسل تلفزيوني موسيقي / كوميدي:

- «مبنى جرائم القتل - Only Murders in the Building»

- «تيد لاسو - Ted Lasso»

- «الدب - The Bear»

- «مدرسة أبوت الابتدائية - Abbott Elementary»

- «مهمة اللجنة - Jury Duty»

- «باري - Barry»

* أفضل مسلسل تلفزيوني درامي:

- «الخلافة - Succession»

- «التاج - The Crown»

- «1923»

- «أخرنا - The Last of Us»

- «الدبلوماسية - The Diplomat»

- «برنامج الصباح - The Morning Show»

* أفضل ممثلة في مسلسل أو فيلم لمنصة رقمية:

- آلي وونج عن مسلسل «غضب على الطريق - Beef»

- بري لارسون عن مسلسل «دروس في الكيمياء - Lessons in Chemistry»

- إليزابيث أولسن عن مسلسل «الحب والموت - Love & Death»

- جونو تيمبل عن مسلسل «فارجو - Fargo»

- ريتشل وايز عن مسلسل «المتشابهتين - Dead Ringers»

- رايلي كيو عن مسلسل «ديزي جونز والسداسي - Daisy Jones & The Six»

* أفضل ممثل في مسلسل أو فيلم لمنصة رقمية:

- ديفيد أويلو عن مسلسل «رجال القانون باس ريفيس - Lawmen Bass Reeves»

- جون هام عن مسلسل «فارجو - Fargo»

- مات بومر عن مسلسل «رفقاء السفر - Fellow Travelers»

- ستيفن يون عن مسلسل «غضب على الطريق - Beef»

- سام كلافلن عن مسلسل «ديزي جونز والسداسي - Daisy Jones & The Six»

- وودي هاريلسون عن مسلسل «سباكو البيت الأبيض - White House Plumbers»

* أفضل مسلسل أو فيلم لمنصة رقمية:

- «فارجو - Fargo»

- «رفقاء السفر - Fellow Travelers»

- «غضب على الطريق - Beef»

- «ديزي جونز والسداسي - Daisy Jones & The Six»

- «دروس في الكيمياء - Lessons in Chemistry»

- «كل الضوء الذي لا يمكننا رؤيته - All the Light We Cannot See»