 فجرا.. إعلان جوائز «جولدن جلوب» في نسختها الـ81 - بوابة الشروق
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فجرا.. إعلان جوائز «جولدن جلوب» في نسختها الـ81

تقرير - محمد عباس
نشر في: الإثنين 8 يناير 2024 - 12:12 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 يناير 2024 - 12:12 ص

ساعات وتنطلق النسخة الـ81 من حفل توزيع جوائز اتحاد الصحفيين الأجانب في هوليوود «جولدن جلوب - Golden Globe» لعام 2024، والذي يقام في فندق بيفرلي هيلتون في مدينة بيفرلي هيلز بكاليفورنيا، ويقدم الحفل الممثل الكوميدي الأمريكي جو كوي، وتتصدر أفلام «باربي - Barbie»، و«أوبنهايمر - Oppenheimer»، و«قتلة زهرة القمر - Killers of the Flower Moon»، و«الموسيقار - Maestro»، و«الحيوات الماضية - Past Lives»، و«أشياء مسكينة - Poor Things»، ترشيحات الجوائز في السينما، و«الخلافة - Succession» لترشيحات المسلسلات، وترصد «الشروق» ترشيحات الجوائز.

* أفضل مخرج لفيلم سينمائي:

- برادلي كوبر في ثاني تجاربه الإخراجية عن فيلم «الموسيقار - Maestro»
- المخرجة والكاتبة المسرحية الكورية الجنوبية الكندية سيلين سونج، في أول تجاربها السينمائية كمخرجة عن فيلم «الحيوات الماضية - Past Lives»
- كريستوفر نولان عن فيلم «أوبنهايمر - Oppenheimer»
- جريتا جيروج عن ثالث أفلامها «باربي - Barbie»
- مارتن سكورسيزي عن فيلم «قتلة زهرة القمر - Killers of the Flower Moon»
- يورجوس لانثيموس عن فيلم «أشياء مسكينة - Poor Things»

* أفضل سيناريو لفيلم:

- جريتا جيروج، نواه بومباك، عن فيلم «باربي - Barbie»
- كريستوفر نولان عن فيلم «أوبنهايمر - Oppenheimer»
- مارتن سكورسيزي، إريك روث، عن فيلم «قتلة زهرة القمر - Killers of the Flower Moon»
- توني ماكنمارا عن فيلم «أشياء مسكينة - Poor Things»
- سيلين سونج عن فيلم «الحيوات الماضية - Past Lives»
- جاستين تريت، آرثر هراري، عن فيلم «تشريح السقوط - Anatomy of a Fall»

* أفضل فيلم رسوم متحركة:

- «الصبي ومالك الحزين - The Boy and the Heron»
- «مدينة العناصر - Elemental»
- «سبايدر مان عبر عالم العنكبوت - SpiderMan Across the Spider Verse»
- «اﻷخوان سوبر ماريو - Super Mario Bros»
- «سوزومي - Suzume»
- «أمنية - Wish»

* أفضل فيلم درامي:

- «الموسيقار - Maestro»
- «الحيوات الماضية - Past Lives»
- «أوبنهايمر - Oppenheimer»
- «قتلة زهرة القمر - Killers of the Flower Moon»
- «تشريح السقوط - Anatomy of a Fall»
- «منطقة الاهتمام - The Zone of Interest»

* أفضل فيلم موسيقي / كوميدي:

- «أشياء مسكينة - Poor Things»
- «باربي - Barbie»
- «قفزة إلى العظمة - Air»
- «الخيال الأمريكي - American Fiction»
- «الباقون - The Holdovers»
- «مايو ديسمبر - May December»

* أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية:

- «تشريح السقوط - Anatomy of a Fall»
- «منطقة الاهتمام - The Zone of Interest»
- «الحيوات الماضية - Past Lives»
- «مجتمع الجليد - Society of the Snow»
- «أنا قبطان - Io Capitano»
- «أوراق متساقطة - Fallen Leaves»

* أفضل ممثلة لفيلم درامي:

- أنيت بينينج عن فيلم «ديانا نياد - Nyad»
- كايلي سباني عن فيلم «بريسيلا - Priscilla»
- كاري موليجان عن فيلم «الموسيقار - Maestro»
- جريتا لي عن فيلم «الحيوات الماضية - Past Lives»
- ليلي جلادستون عن فيلم «قتلة زهرة القمر - Killers of the Flower Moon»
- ساندرا هولر عن فيلم «تشريح السقوط - Anatomy of a Fall»

 

* أفضل ممثلة لفيلم موسيقي / كوميدي:

- ألما بويستي عن فيلم «أوراق متساقطة - Fallen Leaves»
- إيما ستون عن فيلم «أشياء مسكينة - Poor Things»
- فانتازيا بارينو عن فيلم «اللون الأرجواني - The Color Purple»
- جينيفر لورانس عن فيلم «لا ضغائن - No Hard Feelings»
- مارجوت روبي عن فيلم «باربي - Barbie»
- ناتالي بورتمان عن فيلم «مايو ديسمبر - May December»

* أفضل ممثلة في دور مساعد في فيلم:

- دافين جوي راندولف عن فيلم «الباقون - The Holdovers»
- دانييل بروكس عن فيلم «اللون الأرجواني - The Color Purple»
- إيميلي بلانت عن فيلم «أوبنهايمر - Oppenheimer»
- جودي فوستر عن فيلم «ديانا نياد - Nyad»
- جوليان مور عن فيلم «مايو ديسمبر - May December»
- روزاموند بايك عن فيلم «سالتبيرن - Saltburn»

* أفضل ممثل في فيلم درامي:

- كيليان مورفي عن فيلم «أوبنهايمر - Oppenheimer»
- ليوناردو دي كابريو عن فيلم «قتلة زهرة القمر - Killers of the Flower Moon»
- أندرو سكوت عن فيلم «كلنا غرباء - All of Us Strangers»
- باري كيوجان عن فيلم «سالتبيرن - Saltburn»
- برادلي كوبر عن فيلم «الموسيقار - Maestro»
- كولمان دومينغو عن فيلم «رستن - Rustin»

* أفضل ممثل في فيلم موسيقي / كوميدي:

- مات ديمون عن فيلم «قفزة إلى العظمة - Air»
- جيفري رايت عن فيلم «الخيال الأمريكي - American Fiction»
- خواكين فينيكس عن فيلم «بو الخائف - Beau Is Afraid»
- نيكولاس كيدج عن فيلم «سيناريو الحلم - Dream Scenario»
- بول جياماتي عن فيلم «الباقون - The Holdovers»
- تيموثي شالاميت عن فيلم «ونكا - Wonka»

* أفضل ممثل مساعد في فيلم:

- رايان جوسلينج عن فيلم «باربي - Barbie»
- روبرت داوني جونيور عن فيلم «أوبنهايمر - Oppenheimer»
- روبرت دي نيرو عن فيلم «قتلة زهرة القمر - Killers of the Flower Moon»
- ويليم دافو عن فيلم «أشياء مسكينة - Poor Things»
- مارك رافالو عن فيلم «أشياء مسكينة - Poor Things»
- تشارلز ميلتون عن فيلم «مايو ديسمبر - May December»

* أفضل موسيقى تصويرية لفيلم:

- دانيال بيمبرتون عن فيلم «سبايدر مان عبر عالم العنكبوت - SpiderMan Across the Spider Verse»
- جيرسكين فيندريكس عن فيلم «أشياء مسكينة - Poor Things»
- جو هيسايشي عن فيلم «الصبي ومالك الحزين - The Boy and the Heron»
- لودفيج جورانسون عن فيلم «أوبنهايمر - Oppenheimer»
- ميكا ليفي عن فيلم «منطقة الاهتمام - The Zone of Interest»
- روبي روبرتسون عن فيلم «قتلة زهرة القمر - Killers of the Flower Moon»

* أفضل أغنية أصلية لفيلم:

- بروس سبرينجستين «مدمن على الرومانسية - Addicted to Romance»
- مارك رونسون، أندرو وايت، دوا ليبا، كارولين إيلين «رقص الليل - Dance the Night»
- مارك رونسون، أندرو وايت «أنا مجرد كين - I'm Just Ken»
- جاك بلاك، آرون هورفاث، مايكل جيلينيك، إريك أوزموند، جون سبايكر «الخوخ - Peaches»
- ليني كرافيتز «الطريق إلى الحرية - Road to Freedom»
- بيلي إيليش، فينياس أوكونيل «ما الذي صنعت من أجله - What Was I Made For»

* الإنجاز السينمائي في شباك التذاكر:

- «اﻷخوان سوبر ماريو - Super Mario Bros»
- «باربي - Barbie»
- «أوبنهايمر - Oppenheimer»
- «تايلور سويفت: جولة الحقب - Taylor Swift: The Eras Tour»
- «سبايدر مان عبر عالم العنكبوت - SpiderMan Across the Spider Verse»
- «المهمة المستحيلة: حساب الموتى - Mission Impossible: Dead Reckoning»
- «جون ويك4 - John Wick »
- «حراس المجرة 3 - Guardians of the Galaxy»

* أفضل ممثلة في دور مساعد في مسلسل:

- آبي إليوت عن مسلسل «الدب - The Bear»
- كريستينا ريتشي عن مسلسل «دبابير السترة الصفراء - Yellowjackets»
- إليزابيث ديبيكي عن مسلسل «التاج - The Crown»
- هانا وادنجهام عن مسلسل «تيد لاسو - Ted Lasso»
- جيه سميث كاميرون عن مسلسل «الخلافة - Succession»
- ميريل ستريب عن مسلسل «مبنى جرائم القتل - Only Murders in the Building»

* أفضل ممثلة في مسلسل موسيقي / كوميدي:

- سيلينا جوميز عن مسلسل «مبنى جرائم القتل - Only Murders in the Building»
- آيو إدبيري عن مسلسل «الدب - The Bear»
- إيلي فانينج عن مسلسل «العظيمة - The Great»
- ناتاشا ليون عن مسلسل «وجه البوكر - Poker Face»
- كينتا برونسون عن مسلسل «مدرسة أبوت الابتدائية - Abbott Elementary»
- راشيل بروسنان عن مسلسل «السيدة الرائعة ميسيل - The Marvelous Mrs. Maisel»

* أفضل ممثلة في مسلسل درامي:

- سارة سنوك ن مسلسل «الخلافة - Succession»
- إميلدا ستونتون عن مسلسل «التاج - The Crown»
- هيلين ميرين عن مسلسل «1923»
- بيلا رامزي عن مسلسل «أخرنا - The Last of Us»
- إيما ستون عن مسلسل «اللعنة - The Curse»
- كيري راسل عن مسلسل «الدبلوماسية - The Diplomat»

* أفضل ممثل مساعد في مسلسل:

- ماثيو ماكفادين عن مسلسل «الخلافة - Succession»
- ألكسندر سكارسجارد عن مسلسل «الخلافة - Succession»
- ألان روك عن مسلسل «الخلافة - Succession»
- إيبون موس باكراك عن مسلسل «الدب - The Bear»
- بيلي كرودب عن مسلسل «برنامج الصباح - The Morning Show»
- جيمس مارسدن عن مسلسل «مهمة اللجنة - Jury Duty»

* أفضل ممثل في مسلسل موسيقي / كوميدي:

- مارتن شورت عن مسلسل «مبنى جرائم القتل - Only Murders in the Building»
- ستيف مارتن عن مسلسل «مبنى جرائم القتل - Only Murders in the Building»
- جيريمي ألين وايت عن مسلسل «الدب - The Bear»
- بيل هادر عن مسلسل «باري - Barry»
- جيسون سيجال عن مسلسل «انكماش - Shrinking»
- جيسون سوديكس عن مسلسل «تيد لاسو - Ted Lasso»

* أفضل ممثل في مسلسل درامي:

- براين كوكس عن مسلسل «الخلافة - Succession»
- جيرمي سترونج عن مسلسل «الخلافة - Succession»
- كيران كولكين عن مسلسل «الخلافة - Succession»
- دومينيك ويست عن مسلسل «التاج - The Crown»
- بيدرو باسكال عن مسلسل «أخرنا - The Last of Us»
- جاري أولدمان عن مسلسل «خيول بطيئة - Slow Horses»

* أفضل مسلسل تلفزيوني موسيقي / كوميدي:

- «مبنى جرائم القتل - Only Murders in the Building»
- «تيد لاسو - Ted Lasso»
- «الدب - The Bear»
- «مدرسة أبوت الابتدائية - Abbott Elementary»
- «مهمة اللجنة - Jury Duty»
- «باري - Barry»

* أفضل مسلسل تلفزيوني درامي:

- «الخلافة - Succession»
- «التاج - The Crown»
- «1923»
- «أخرنا - The Last of Us»
- «الدبلوماسية - The Diplomat»
- «برنامج الصباح - The Morning Show»

* أفضل ممثلة في مسلسل أو فيلم لمنصة رقمية:

- آلي وونج عن مسلسل «غضب على الطريق - Beef»
- بري لارسون عن مسلسل «دروس في الكيمياء - Lessons in Chemistry»
- إليزابيث أولسن عن مسلسل «الحب والموت - Love & Death»
- جونو تيمبل عن مسلسل «فارجو - Fargo»
- ريتشل وايز عن مسلسل «المتشابهتين - Dead Ringers»
- رايلي كيو عن مسلسل «ديزي جونز والسداسي - Daisy Jones & The Six»

* أفضل ممثل في مسلسل أو فيلم لمنصة رقمية:

 

- ديفيد أويلو عن مسلسل «رجال القانون باس ريفيس - Lawmen Bass Reeves»
- جون هام عن مسلسل «فارجو - Fargo»
- مات بومر عن مسلسل «رفقاء السفر - Fellow Travelers»
- ستيفن يون عن مسلسل «غضب على الطريق - Beef»
- سام كلافلن عن مسلسل «ديزي جونز والسداسي - Daisy Jones & The Six»
- وودي هاريلسون عن مسلسل «سباكو البيت الأبيض - White House Plumbers»

* أفضل مسلسل أو فيلم لمنصة رقمية:

- «فارجو - Fargo»
- «رفقاء السفر - Fellow Travelers»
- «غضب على الطريق - Beef»
- «ديزي جونز والسداسي - Daisy Jones & The Six»
- «دروس في الكيمياء - Lessons in Chemistry»
- «كل الضوء الذي لا يمكننا رؤيته - All the Light We Cannot See»


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