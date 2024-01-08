جولة بين أجمل محطات القطار الأوروبية

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قد تغريك فكرة التخطيط لمغامرة القطارات المقبلة حول الكثير من مسارات القطارات الجديدة التي تظهر عبر أوروبا.

ولكن ماذا لو قولنا إنه يمكن الاستمتاع بسحر السفر بالقطارات بدون حتى مغادرة المحطة؟

فيما يلي بعض أجمل محطات القطار في أوروبا.

- محطة أتوشا في مدريد بإسبانيا:

تعد أكثر محطة قطار مكتظة بالحركة في إسبانيا مهيبة ولكنها ليست مميزة للغاية من الخارج، وقسمها الداخلي هو ما يثير بالانبهار بفضل غابتها الاستوائية المقامة داخل بيت زجاجي.

- محطة أورينت في لشبونة بالبرتغال:

جرى تشييد محور النقل المتعدد الوسائط الذي صممه المهندس المعماري الإسباني سانتياجو كالاترافا، متزامنا مع المعرض العالمي "اكسبو 98"، ويعد البناء الحديث جذابا بفضل بنيته الزجاجية والمعدنية، بحسب موقع يورونيوز دوت ترافل.

وتضم محطة مترو لشبونه وخطوط سكك حديد إقليمية فائقة السرعة ومحطة حافلات ومركز تسوق.

- محطة كينجز كروس في لندن بإنجلترا:

هي محطة من الفئة الأولى مما يدل على أهميتها المعمارية والتاريخية الاستثنائية، وهذا جعل تحولها العصري أكثر صعوبة وإثارة للإعجاب، وجرى الكشف عنها إلى جانب الواجهة الأصلية المجددة بدقة في وقت دورة الألعاب الأولمبية 2012.

- محطة توليدو في نابولي بإيطاليا:

تعد محطة مترو توليدو التي يتم الوصول إليها بمصعد يرتفع لمسافة 40 مترا، جزءا من مشروع المحطات الفنية التي شهدت ترك مهندسين معماريين ومصممين معروفين دوليا بصماتهم على محطات مترو "لاين 1".

- ساو بينتو في بورتو بالبرتغال:

تعرف البرتغال ببلاط أزوليخو الجميل، ويمكن العثور على الأجمل منه في محطة قطار ساو بينتو في بورتو، وجرى استخدام نحو 22 ألف بلاطة في جدرانها الممتدة على مساحة 551 مترا مربعا، والتي تصور مشاهد من الحياة الريفية والتاريخ البرتغاليين، وهذه الرسومات من تصميم ورسم الخزاف والرسام الشهير خورخي كولاكو وأزيح عنها الستار في 1903.