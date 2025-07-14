أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الاثنين، إعادة القبض على سجين هرب من أحد السجون الفرنسية داخل حقيبة زميله في الحبس.

وكان قد تم تهريب الشاب - 20 عاما من سجن ليون يوم الجمعة الماضي، داخل حقيبة زميل له في الزنزانة كان قد أطلق سراحه، في قضية مثيرة تصدرت عناوين الصحف المحلية.

إلا أن عملية الهروب لم تدم طويلا، حيث ذكرت محطة "بي إف إم تي في" اليوم الاثنين، أن النيابة العامة أعلنت القبض على الشاب الهارب في قرية بجنوب فرنسا.

وتم إرسال قوات شرطة متخصصة في تعقب الهاربين للبحث عن الرجل الذي تم إلقاء القبض عليه أثناء مغادرته قبوا.

ولم يكتشف هروبه من السجن الذي يعج بالسجناء يوم الجمعة، إلا بعد مرور أكثر من 24 ساعة.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن الشاب تمكن من الفرار في كيس غسيل كبير، بعدما طلب زميله السجين من العاملين في السجن عربة لنقل متعلقاته الشخصية الكبيرة إلى السيارة التي ستقله بعد إطلاق سراحه.