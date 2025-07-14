 ترامب: نعمل مع القاهرة لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي.. ونهر النيل مصدر حياة للمصريين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: نعمل مع القاهرة لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي.. ونهر النيل مصدر حياة للمصريين

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 14 يوليه 2025 - 7:21 م | آخر تحديث: الإثنين 14 يوليه 2025 - 7:21 م


قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده عملت مع مصر لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي من البيت الأبيض اليوم الإثنين مع الأمين العام الحالي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روت.

وأضاف أن بلاده تعمل على هذا الأمر من أجل استمرار تدفق مياه نهر النيل، موضحًا أن السد الإثيوبي يعتبر من أكبر السدود التي يتم بناؤها في العالم.

وأشار إلى أنّه لا يعرف سبب عدم حل هذه المشكلة قبل بناء السد، لا سيما أنه جرى تمويله من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت إلى أن نهر النيل مصدر حياة لمصر، مرجحًا أن يتم حل أزمة السد الإثيوبي بشكل سريع.

يُشار إلى أن ترامب كان قد تحدث قبل أسابيع عن أزمة سد النهضة، عندما قال إنه يستحق جائزة نوبل للسلام لنجاحه فى فرض السلام بين مصر وإثيوبيا، رغم إقدام الأخيرة على بناء سد ضخم يقلل من نسب مياه النيل لدولتى المصب «مصر والسودان».

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