نائب بالبرلمان الإيراني رفيع يعلن اكتمال جاهزية بلاده عسكريا لإغلاق مضيق هرمز بانتظار القرار

صرح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمد كوثري خلال تصريح صحفي، بأن الإجراءات العسكرية اكتملت بشأن مضيق هرمز وقرار إغلاقه قيد الدراسة حاليا.

وأوضح كوثري أن إيران لم تغادر طاولة المفاوضات، بل عرقلها الطرف الآخر ثم اجتاحها. لذلك، لا توجد شروط للعودة إلى المفاوضات حاليا، حسب تعبيره.



وأضاف: "البرنامج النووي الإيراني هو نتيجة جهود علمائها وشبابها، وهو بالكامل معرفة محلية وإنه سلمي تماما، ولذلك ستواصل إيران العمل به في إطار القوانين الدولية، ولا يحق لأي دولة أن تقرر نيابة عنا. الأمر الثابت والرسمي لإيران هو أنها تتخذ قراراتها بنفسها، وتتقدم بناءً على القرار النهائي لمسؤوليها، ولن تقبل بأي شروط فيما يخص التخصيب أو تخفيضه إلى الصفر، ولا يمكن لأحد أن يُملي عليها ما يجب أن تفعله"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وعند سؤاله عن مضيق هرمز كورقة ضغط استراتيجية بيد إيران، أجاب كوثري: "نعم، لا يزال هذا الاحتمال (إغلاق المضيق) قائما وهو قيد الدراسة. من الناحية العسكرية، اكتملت كافة الاستعدادات، لكن القرار النهائي بشأنه - ومتى يُفتح أو يُغلق - يعود لنا بالكامل. نحن الآن ندرس الخيارات، ونستطيع تنفيذ ذلك في أي وقت نراه مناسبا لكن لا يوجد قرار بهذا الشأن حاليا".