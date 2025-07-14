وزير دفاع إسرائيل: ضرباتنا في السويداء رسالة تحذير للنظام السوري

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وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الضربات التي نفذها جيش الاحتلال في جنوب سوريا بأنها تحذير واضح للنظام السوري.

ونقلت وكالة فرانس برس عن كاتس قوله: «الضربات الإسرائيلية كانت رسالة وتحذيرا واضحا للنظام السوري.. لن نسمح بالإساءة للدروز في سوريا، إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال مهاجمة دبابات في السويداء، وذلك عقب إعلان وزارة الداخلية بدمشق عملية أمنية بالمحافظة.

وقال الجيش، في بيان أولي، إنه "هاجم قبل قليل عدة دبابات في منطقة قرية سميع بالسويداء جنوب سوريا"، دون تفاصيل.

جاء ذلك على خلفية الاشتباكات التي اندلعت الأحد في السويداء وأسفرت عن أكثر من 30 قتيلا و100 جريح.

وسبق أن أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إصابة مواطنة و3 أطفال إثر استهداف "مجموعات خارجة عن القانون" بريف محافظة السويداء منازل في ريف محافظة درعا المجاورة.

والاثنين أيضا، أعلن متحدث وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، أن قوات الأمن والجيش دخلت محافظة السويداء جنوب البلاد منذ ساعات الصباح الأولى، في إطار عملية أمنية تهدف إلى "وقف الفلتان وفرض هيبة القانون وسلطة الدولة ونزع سلاح المجموعات الخارجة عن القانون".