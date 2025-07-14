مصادر أمريكية: ترامب سئم من حرب غزة ونتنياهو أقنعه بمنحه أسبوعا إضافيا للتوصل إلى اتفاق

كشفت مصادر أمريكية مطلعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "تمكن من إقناع ترامب بمنحه أسبوعًا إضافيًا للتوصل إلى اتفاق، وذلك لتقريب موعد انتهاء الدورة الصيفية للكنيست حتى لا تنفرط الحكومة في حال توصلوا لصفقة".

وأضافت المصادر أن الرئيس ترامب "سئم من الحرب في غزة، لكن نتنياهو تمكن من كسب المزيد من الوقت. ولم يتضح بعد ما دفعه نتنياهو في المقابل"، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وحسب هذه المصادر، فإن الأدلة تشير إلى أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف لم يصل إلى الدوحة بعد.

وأفادت مصادر مطلعة على محادثات قطر أن الوسطاء يسعون إلى سد الفجوة بين إسرائيل وحماس، بعد أسبوع من المحادثات المكثفة في قطر. وصرح أحد المصادر لوكالة فرانس برس: "يعمل الوسطاء على إيجاد آليات جديدة للمساعدة في سد الفجوة المتبقية والحفاظ على الزخم".

كما علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المفاوضات الجارية، وقال إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق في غزة قريبا.

و أفادت التقارير أن محور المحادثات مع الوفد الإسرائيلي هو الخرائط الجديدة وخطوط الانسحاب الجديدة التي تنازلت عنها إسرائيل، وذلك بعد رفض حماس لخريطة الانسحاب القديمة.

في الوقت نفسه، أفادت مصادر في حركة حماس أن مفاوضات الدوحة مستمرة رغم العراقيل التي تضعها إسرائيل بشكل ممنهج، بحسب المصادر.

وأوضحت المصادر أنه كلما تحقق تقدم جزئي في أحد بنود الاتفاق، يُبطئ الوفد الإسرائيلي النقاش في البنود الأخرى ريثما يتلقى تعليمات من كبار المسؤولين، وهو ما تفسره حماس على أنه محاولة لكسب الوقت والضغط.

وأوضحت المصادر أن الخلاف الرئيسي يدور حول انسحاب الجيش الإسرائيلي، الذي تطالب حماس بتنفيذه وفقًا لخرائط الاتفاق السابق المبرم في يناير، مع جدول زمني واضح ومناطق عازلة محدودة.

طالب حماس أيضا بتغيير آلية المساعدات الإنسانية وإدخال المعدات والبضائع الثقيلة، وفقا للبروتوكول المنصوص عليه في الاتفاق السابق.