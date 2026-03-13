إسرائيل تهدد حكومة لبنان بضرب البنى التحتية واحتلال مزيد من الأراضي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توعّدت إسرائيل، الجمعة، بتدفيع حكومة لبنان "ثمنا باهظا" من خلال توجيه ضربات تستهدف البنى التحتية للدولة وباحتلال مزيد من الأراضي.

وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس خلال جلسة تقييم أمنية بمقر وزارته بمدينة تل أبيب: "الحكومة اللبنانية ستدفع ثمنا باهظا من خلال الضربات التي تستهدف البنى التحتية الوطنية اللبنانية وفقدان الأراضي التي يستخدمها مسلحو حزب الله إلى أن يتم الوفاء بالتزامها الأساسي بنزع سلاحه".

وقال كاتس، وفق بيان صدر عن مكتبه عقب الجلسة: "الليلة، هاجم الجيش الإسرائيلي ودمر جسرا مركزيا فوق نهر الليطاني، كان يُستخدم كمعبر لعناصر حزب الله لنقل الأسلحة إلى جنوب لبنان".

وأضاف: "هذه مجرد بداية، وستدفع الحكومة اللبنانية ودولة لبنان ثمنا باهظا لتدمير البنية التحتية الوطنية اللبنانية التي يستخدمها عناصر حزب الله لتنفيذ عملياتهم وقصف دولة إسرائيل".

وأردف كاتس: "رئيس الوزراء نتنياهو وأنا وبالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، ملتزمون بحماية سكان الشمال وجميع مواطني إسرائيل، وسنبذل قصارى جهدنا للوفاء بهذا الالتزام في إيران ولبنان على حد سواء".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أنه أغار على جسر الزرارية على نهر الليطاني في لبنان بداعي استخدامه كممر مركزي لعناصر "حزب الله".

من جهتها قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "قرار قصف الجسر اتُّخذ على المستوى السياسي بناءً على توصية المستوى الأمني".

وأضافت أن "نتنياهو طلب من الجيش الإسرائيلي عرض أهداف مدنية إضافية لنيل مصادقته، في إطار مسعى لزيادة الضغط على الحكومة اللبنانية ودفعها إلى التحرك ضد حزب الله".

وفي 2 مارس بدأ "حزب الله" مهاجمة مواقع عسكرية إسرائيلية ردا على اعتداءات تل أبيب المتواصلة على لبنان منذ نوفمبر 2024، واغتيالها المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران.

وفي اليوم ذاته، وسعت إسرائيل عدوانها على لبنان بغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد.

كما بدأت في 3 مارس توغلا بريا محدودا في الجنوب، عقب بدء عدوان مشترك مع الولايات المتحدة على إيران في 28 فبراير الماضي.

وتسبب عدوان إسرائيل الموسع على لبنان في مقتل 687 شخصا وإصابة 1774 ونزوح نحو 822 ألفا، بحسب السلطات اللبنانية مساء الخميس.