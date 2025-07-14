المفوضية الأوروبية تطلق تطبيقًا للتحقق من العمر لحماية الأطفال على الإنترنت

أعلنت المفوضية الأوروبية عن إطلاق نظام جديد للتحقق الرقمي من العمر يهدف إلى منع الأطفال وصغار الشباب في دول التكتل من الوصول إلى المحتوى الإباحي وغير المناسب لأعمارهم على شبكة الإنترنت.

وكشفت المفوضية، في بيان اليوم الاثنين، عن اختبار نموذج أولي لتطبيق التحقق من العمر، سيتم طرحه أولاً في الدنمارك وفرنسا وإسبانيا واليونان وإيطاليا.

وصُمم النظام للتحقق من عمر المستخدمين بشكل مجهول دون تخزين بيانات شخصية مثل الأسماء أو تواريخ الميلاد.

وتعتزم المفوضية على المدى البعيد دمج هذه التقنية مع بطاقة الهوية الرقمية الأوروبية التي ستكون متاحة بحلول نهاية عام 2026.

وتسعى الدنمارك لدفع هذا الملف قدمًا خلال رئاستها الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي.