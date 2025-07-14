القناة 12 الإسرائيلية: تل أبيب لم تضع بعد مخططا لمرحلة مع بعد الحرب في غزة

قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن إسرائيل لم تضع بعد مخططًا لمرحلة ما بعد الحرب، على الرغم من مرور سنة وتسعة أشهر على العدوان الإسرائيلي غزة.

وأقرت المؤسسة العسكرية في إسرائيل بأنه لم يُرسم حتى الآن أي إطار سياسي، ولم يُتوصّل إلى اتفاق بشأن حكومة تُشكّل بديلا لحماس، وأنه عمليًا لا يوجد من يتحمّل المسئولية، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

في الوقت نفسه، لا تستبعد إسرائيل مشاركة قطر في إعادة إعمار غزة إلى جانب جهات إقليمية أخرى.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن خطة لإنشاء "مدينة إنسانية" في رفح من شأنها أن تجمع مئات الآلاف من سكان غزة.

لكن الجيش أوضح أن هذا حدث كبير يتطلب تخطيطاً معمقاً، وتعبئة سكان غزة على نطاق واسع، ومليارات الدولارات - بحيث إذا بدأ تنفيذه، فسوف يحدث تدريجياً.

وفقاً للخطط، ستشمل المساحات المدنية: مساحة المعيشة المحيطة، والمناطق المنظمة، وخطوط الكهرباء والمياه، والخيام، والأمن الشخصي دون مساحة قتالية. حسب وصف التقرير الإسرائيلي. ولتنفيذ هذه الخطوة، من الضروري أولاً إنشاء البنية التحتية والمساحات المناسبة، وتنظيف النفايات، وإنشاء منطقة تضم مساحة إنسانية.

وبحسب "معا"، من المتوقع أن يسيطر الفلسطينيون على المنطقة، ولكنهم سيحتاجون إلى دعم طرف خارجي مثل الأمريكيين، مشيرة إلى أن الموقع سيتضمن مجمعات توزيع الأغذية والعيادات والمستشفيات الميدانية.

وفيما يتعلق بصفقة التبادل، تصر حركة حماس على أن تلغي إسرائيل أنشطة صندوق الإغاثة الأمريكي، المسئول عن مجمعات توزيع الغذاء - وأن تدخل المساعدات وتوزع على قطاع غزة خلال وقف إطلاق النار فقط في صورة شاحنات مساعدات تابعة للأمم المتحدة.

لكن في الوقت الحاضر، لا يزال من غير الواضح عدد شاحنات المساعدات التي ستدخل، لكن إسرائيل تعتقد أنه لن يكون هناك خيار سوى التنازل عن هذه المسألة وإدخال المساعدات بالصيغة السابقة أيضاً من أجل تمكين صفقة التبادل.

وذكرت المؤسسة العسكرية أن غزة تحتاج إلى 300 شاحنة يومياً للبقاء على قيد الحياة، ولا تحتاج إلى 600 شاحنة كما كان الحال في الصفقة الأخيرة.