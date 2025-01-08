ميقاتي يبدي تفاؤله بإمكانية انتخاب رئيس جديد للبنان غدا

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أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، تفاؤله بإمكانية انتخاب رئيس جديد للجمهورية غدًا.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «اليوم وللمرة الأولى منذ الفراغ في سدة الرئاسة، أشعر بالسرور لأنه بإذن الله سيكون لدينا غدا رئيس جديد للجمهورية».

اليوم وللمرة الاولى منذ الفراغ في سدة الرئاسة ، أشعر بالسرور لأنه باذن الله سيكون لدينا غدا رئيس جديد للجمهورية. #رئيس_الجمهورية #لبنان — Najib Mikati (@Najib_Mikati) January 8, 2025



وتتواصل المشاورات السياسية والنيابية لانتخاب رئيس لدولة لبنان، قبل ساعات من جلسة يتوقع أنها ستكون حاسمة لإنهاء الفراغ الرئاسي بالبلاد.

ويعد قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، والوزير السابق جهاد أزعور، الأوفر حظا للفوز في جلسة اختيار رئيس للبنان.

وأعلنت كتل نيابية عدة دعمها لترشح عون، في وقت ربط فيه نواب المعارضة ترشيحه بحصوله على توافق نيابي واسع.

يأتي هذا في وقت يحظى فيه جهاد أزعور بموافقة دولية ويتداول اسمه بشكل أكبر، مما يوحي بتنامي فرصه في الفوز بالمنصب.