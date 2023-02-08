هوسيلير يضرب موعدا مع رون في بطولة مونبلييه للتنس

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صعد لاعب التنس السويسري مارك أندريا هوسيلير إلى الدور الثاني ببطولة مونبلييه المفتوحة للتنس بعدما تغلب على الفرنسي لوكا فان آش 6 / 3 ز3 / 6 و6 / 3 مساء الثلاثاء ضمن منافسات الدور الأول للبطولة.

وخاص هوسيلير بطولة مونبلييه منتشيا بانتصاريه على الألمانيين ألكسندر زفيريف وأوسكار أوتي خلال مواجهة الفريقين السويسري والألماني في تصفيات بطولة كأس ديفيز لفرق التنس قبل أيام.

وفرض هوسيلير تفوقه أمام منافسه الفرنسي البالغ من العمر 18 عاما ليتأهل إلى الدور الثاني حيث يلتقي الدنماركي هولجر رون، الذي خسر كلتا مباراتيه السابقتين أمام هوسيلير.

كذلك تأهل الإيطالي لورينزو سونيجو إلى الدور الثاني بالفوز على الفرنسي بنيامين بونزي 6 / 4 و6 / 3 كما تغلب الأمريكي ماكسيم كريسي على السويسري أنطوان بيلير 6 / 3 و6 / 2 .

وتأهل إلى الدور الثاني أيضا الفرنسيان آرثر رينديرنيتش وكنتن هليس والمجري مارتون فوسوفيكس والصربي فيليب كراينوفيتش.