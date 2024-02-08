مراقبون يشيرون إلى غياب البدلاء في انتخابات أذربيجان

انتقد مراقبون دوليون، اليوم الخميس، الظروف التي شهدتها انتخابات الرئاسة في أذربيجان، وأشاروا إلى غياب البدلاء السياسيين الحقيقيين وقمع الرئيس إلهام علييف للمعارضة.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية المبكرة أمس الأربعاء، حصول الرئيس الحالي علييف، على 92.1% من أصوات الناخبين.

وقال إيوجان ميرفي، رئيس مهمة مراقبة الانتخابات التابعة لـ "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" في باكو إنه لم يمثل أي من المرشحين تحديا مقنعا للرئيس الحالي، وأحجمت عدد من أحزاب المعارضة عن المشاركة بناء على غياب الظروف الديمقراطية الملائمة.

ووصف أرتور جيراسيموف، المسئول في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الظروف بأنها "تقييدية".

وأشار المراقبون إلى أن المنافسين الستة لم يشككوا بجدية في سياسات علييف، ونتج عن ذلك عدم رؤية الناخبين "بديلا حقيقيا".

وأوضح المراقبون أنه تم اكتشاف العديد من مواطن القصور أثناء التصويت في أكثر من 6500 مركز اقتراع، وأشاروا إلى عدم وجود احتياطات ضد تصويت الناخب أكثر من مرة.

وكشف مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن القيود المتزايدة على حرية التعبير والتجمع في البلاد، فضلا عن احتجاز عدد من الصحفيين المستقلين قبيل التصويت.