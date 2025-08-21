نتنياهو يصعد هجومه ضد رئيس وزراء أستراليا

صعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، هجومه على نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي، بسبب قرار حكومته الاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال نتنياهو، إن "السجل السياسي لألبانيزي سيظل موصوماً إلى الأبد".

وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين أستراليا وإسرائيل منذ أن أعلنت حكومة حزب العمال المنتمي إلى يسار الوسط بزعامة ألبانيزي، الأسبوع الماضي، عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية بشروط، بعد خطوات مماثلة من فرنسا وبريطانيا وكندا، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

ودفع هذا القرار نتنياهو إلى شن هجوم شخصي على ألبانيزي، وجدد الهجوم في مقابلة سيتم بثها على قناة سكاي نيوز أستراليا.

وبعدما وصف ألبانيزي في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأنه "سياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا"، قال نتنياهو: "أعتقد أن سجله سيظل موصوماً للأبد بسبب الضعف الذي أبداه في مواجهة (حماس)".

وقلل ألبانيزي، الأربعاء، من أهمية انتقادات نتنياهو، وقال إنه "لا يأخذ مثل هذه الأمور بشكل شخصي" وأنه يعامل زعماء الدول الأخرى باحترام.