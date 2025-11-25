أطباء السودان: الدعم السريع والحركة الشعبية تختطفان 150 شخصا بجنوب كردفان

اتهمت شبكة أطباء السودان، الثلاثاء، قوات الدعم السريع والحركة الشعبية- شمال بمهاجمة منجم للتنقيب عن الذهب بولاية جنوب كردفان جنوبي السودان، واختطاف أكثر من 150شخصا وعدد من الأطفال بغرض التجنيد العسكري.

وقالت الشبكة (مستقلة) في بيان: "ندين بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات تابعة للحركة الشعبية جناح الحلو وعناصر من الدعم السريع، بالهجوم على منجم (الظلاطاية) بوحدة تبسة الإدارية بمحافظة العباسية بولاية جنوب كردفان، في أول خرق فاضح للهدنة الإنسانية المعلنة من طرف واحد".

ومساء الاثنين، أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي الموافقة على هدنة انسانية (من جانب واحد) لثلاثة أشهر تشمل وقف العدائيات، الأمر الذي اعتبره وزير الإعلام السوداني خالد الأعيسر الثلاثاء، "مناورة سياسية مكشوفة تتناقص والواقع المرير".

وأضاف بيان شبكة أطباء السودان: "تم اختطاف أكثر من 150 شابا وعدد من الأطفال القصر قسريا بغرض التجنيد، في اعتداء مباشر على المدنيين، يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني".

وحمل البيان الحركة الشعبية والدعم السريع "المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة"، معتبرا "استهداف المدنيين وخاصة الأطفال عملاً غير إنساني، ومخالفة صريحة لكل المواثيق الدولية، وجريمة لا تسقط بالتقادم ويتوجب مساءلة مرتكبيها دون أي تأخير".

وطالبت أطباء السودان "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، والكفّ عن جميع أشكال التجنيد القسري، والسماح العاجل للمنظمات الإنسانية بالدخول للمنطقة لتقديم الرعاية الطبية والإغاثية للمجتمع المحلي المتضرر".

ودعت الشبكة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والجهات الإقليمية ذات الصلة، إلى "التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات"، مشيرة إلى أنها أن هذه العملية "ليست الأولى فقد سبقتها عملية تجنيد قسري من داخل سوق مدينة تبسة (في ولاية جنوب كردفان) ونهب للمنطقة".

والاثنين، أعلنت منظمة الهجرة الدولية، نزوح 645 من قريتي "تبسة وأفنوري" بمحافظة العباسية تقلي شمال شرقي ولاية جنوب كردفان (جنوب) بسبب انعدام الأمن.

والأحد، اتهمت منصة جبال النوبة (أهلية) و تجمع شباب تبسة (لجنة شعبية ) قوات الدعم السريع بتسهيل من حليفتها الحركة الشعبية- شمال بمهاجمة قرية تبسة وتطويقها لعدة ساعات واقتحام السوق ونهب الممتلكات وقتل مواطن وإصابة آخر.

وأضاف تجمع أبناء تبسة في بيان، أن قوات الدعم السريع "اقتادت ما يقارب 700 شابا من كافة أحياء تبسه لمعسكر تابع للحركة الشعبية، في إطار حملتها للتجنيد العسكري الإجباري لمواطني المنطقة ".

ولم يصدر عن قوات الدعم السريع أو الحركة الشعبية أي تعليق بشأن هذه الاتهامات.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، منذ أيام، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر "الدعم السريع" على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.