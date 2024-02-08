الصحة العالمية: نصف سكان غزة لجأوا لمدينة رفح الفلسطينية يائسين للحصول على الأمان

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، إن التقارير المتداولة عن القصف المكثف على مدينة رفح جنوب قطاع غزة «مثيرة للقلق العميق».

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس، أن «نصف سكان غزة لجأوا إلى مدينة رفح الفلسطينية، في سعيهم اليائس للحصول على الأمان».

ونوه بأن «المستشفيات الستة الموجودة في المنطقة مكتظة للغاية»، مضيفًا: «هؤلاء الناس ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه، أوقفوا إطلاق النار الآن».

The reports of intensified shelling in Rafah, in southern #Gaza, are deeply alarming.



Desperately seeking safety, half of the Gaza population is sheltering there. The six hospitals in the area are beyond overwhelmed; further havoc would be unbearable.



These people have… pic.twitter.com/DlDxdhIfjk — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 8, 2024

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 130 شهيدًا و170 إصابة.

ونوهت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، بأن «عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم».

وأعلنت عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 27 ألفًا و840 شهيدًا، و67 ألفًا و317 إصابة.