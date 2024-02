الصحة العالمية: نصف سكان غزة لجأوا لمدينة رفح الفلسطينية يائسين للحصول على الأمان

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، إن التقارير المتداولة عن القصف المكثف على مدينة رفح جنوب قطاع غزة «مثيرة للقلق العميق».

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس، أن «نصف سكان غزة لجأوا إلى مدينة رفح الفلسطينية، في سعيهم اليائس للحصول على الأمان».

ونوه بأن «المستشفيات الستة الموجودة في المنطقة مكتظة للغاية»، مضيفًا: «هؤلاء الناس ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه، أوقفوا إطلاق النار الآن».

