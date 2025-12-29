الأردن والمغرب يبحثان تعزيز التعاون وتطورات الأوضاع في غزة والضفة

بحث وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي، والمغرب ناصر بوريطة، الاثنين، تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بغزة ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، وفق بيان للخارجية الأردنية.

وأفادت الوزارة، بأن الصفدي وبوريطة أكدا توسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما بحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية وفي مقدمها الأوضاع في غزة والضفة الغربية.

ودعا الوزيران، إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ بنوده، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية الكافية دون عوائق، والمضي نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، وربط الاستقرار بأفق سياسي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

ورغم انتهاء الإبادة بدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، فإن الأوضاع المعيشية لم تشهد تحسنا كبيرا، بسبب تنصل إسرائيل من الإيفاء بالتزاماتها التي نص عليها الاتفاق بما فيها إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والإغاثية والطبية، والبيوت المتنقلة.

وشدد الوزيران، على "ضرورة إنهاء التصعيد الخطير والإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة".

ومنذ أن بدأ حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1103 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال ما يفوق 21 ألفًا.

فيما خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلًا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وأُقيمت إسرائيل عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة، ثم احتلت بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.