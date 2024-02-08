تسلا تبيع سيارة واحدة في كوريا الجنوبية خلال يناير الماضي

تعثرت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا في السوق الكورية الجنوبية، وباعت سيارة واحدة في هذه السوق خلال الشهر الماضي وكانت من طراز موديل واي من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي. وسجلت الشركة ثاني أسوأ الشهور أداء في السوق الكورية الجنوبية منذ يوليو 2022 عندما لم يتم بيع أي سيارة طوال الشهر، بحسب شركة أبحاث السوق الكورية الجنوبية "كار إذ يو".

في الوقت نفسه لم يكن التراجع من نصيب تسلا فقط، حيث انخفض عدد السيارات الكهربائية الجديدة المسجلة في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي بنسبة 80% سنويا، بسبب المخاوف من عوامل السلامة والأمان وارتفاع الأسعار والفائدة المرتفعة وضعف البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، وتوقع المستهلكين الحصول على دعم حكومي لشراء سيارات كهربائية.

في الوقت نفسه احتلت السيارة تسلا موديل واي المصنعة في مصنع شنغهاي بالصين قمة مبيعات السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بمبيعات بلغت 13885 سيارة. وفي محاولة لجعل سياراتها الكهربائية مستحقة للدعم الحكومي في كوريا الجنوبية حددت تسلا سعر السيارة موديل واي في كوريا عند مستوى 990ر56 مليون وون كوري جنوبي (43 ألف دولار) في يوليو الماضي.

وقال لي هانج كو رئيس معهد جيون بوك لتكنولوجيا السيارات إن أغلب الكوريين الذين كانوا يريدون شراء سيارات تسلا اشتروها بالفعل، بعض الكوريين لا يحبون سيارات تسلا بعد أن وجدوا بعضها صناعة صينية".

وبحسب اتحاد مصنعي السيارات الكوري فإن مبيعات السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 1ر0% إلى 157823 سيارة، في ظل المخاوف من احتمال نشوب حريق في بطارياتها.