النائبة أميرة أبو شقة للحكومة عن الإيجار القديم: نلقاكم في الجولة القادمة أمام المحكمة الدستورية

قالت النائبة أميرة أبو شقة عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: "إنه بعد تمرير قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم، أن ما حدث ليس نهاية المطاف، فكم من قانوناً شط فيه المشرع عن أحكام الدستور وأعادته محكمتنا الدستورية العليا إلى صوابه".

وأضافت أبوشقة، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انسحابنا اليوم من منافشات مشروع القانون بمجلس النواب هو تأكيد على رفضنا المعلن وسنواجه الحكومة في الجولة الثانية أمام المحكمة الدستورية فور دخول القانون حيث التنفيذ".

واختتمت النائبة بالتأكيد أن قضاء مصر سيظل شامخاً وعنواناً لإحقاق الحق.