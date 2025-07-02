- المصدر: حجم الصادرات هذا العام قفز إلى 37.7 ألف طن.. وزيادة في واردات البسمتي بنسبة 80%

- مسئول بالزراعة: إضافة صنف "جيزة 183" لموسم زراعة الأرز الحالي لزيادة الإنتاج 500 طن في الفدان.. وتوفير 4 آلاف متر مكعب من المياه

كشف مصدر حكومي مسئول، عن ارتفاع صادرات مصر من الأرز الأبيض خلال الفترة من يناير العام الجاري وحتى 10 يونيو الماضي، بنسبة 146%، بعدما قفز حجم الصادرات إلى 37.7 ألف طن في 2025، مقابل 15.7 ألف طن في نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت مصلحة الجمارك المصرية، قد أصدرت منشورا تصديريا برقم "3" لسنة 2025، في فبراير الماضي، يؤكد استمرار وقف تصدير جميع أصناف الأرز أيا كان منشأها، وفقا لقرارات وزارة التجارة الصادرة في هذا الشأن برقم 722 لسنة 2016 في شأن وقف تصدير الأرز.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ"الشروق"، إلى أن واردات مصر ارتفعت من الأرز البسمتي خلال نفس الفترة، بنسبة بنسبة 80%، إذ بلغت 45.4 ألف طن خلال الفترة من يناير إلى 10 يونيو الجاري، مقابل 25.3 ألف طن في نفس الفترة من العام الماضي

وفي السياق ذاته، قال مصدر آخر مسئول بوزارة الزراعة، إن مصر تخطط لزراعة 1.1 مليون فدان من الأرز خلال موسم الزراعة الحالي 2025، لافتا إلى تشديد العقوبات على المحافظات التي تزرع بالمخالفة، وخاصة محافظة القليوبية، حيث تُعد الأكثر زراعة للأرز بالمخالفة، موضحا أن العقوبات تشمل الغرامة، بجانب الحرمان من الخدمات الزراعية المدعمة مثل السماد.

وأضاف المصدر، لـ"الشروق"، أنه تمت إضافة صنف جديد لمحصول الأرز هذا الموسم "جيزة 183"، حيث كانت تجرى عليه تجارب الأعوام الماضية، وتمت زراعته لأول مرة الموسم الجاري، موضحا أن هذا الصنف يعطي 4500 طن أرز في الفدان، مقابل من 3.7 إلى 4 أطنان المتوسط العام لباقي الأصناف في مصر، كما أنه يحتاج لـ4500 لتر مكعب من المياه في الفدان، مقابل 8500 لتر مكعب متوسط حاجة الأصناف الأخرى.

ويبدأ موسم زراعة الأرز من شهر مايو، فيما ينطلق حصاده من أغسطس وحتى نهاية أكتوبر من كل عام، على أن يتم إنتاجه بمضارب الأرز بدءا من شهر نوفمبر.

ويصل إنتاج مصر من الأرز الأبيض إلى 4 ملايين طن سنويا، بينما الاستهلاك 3.6 مليون طن، أي أن هناك فائضا قدره 400 ألف طن سنويا.

وكان مسئول بوزارة الزراعة، قد كشف لـ"الشروق" سابقا، أنه سيتم بدء زراعة الأرز البسمتي من الموسم الحالي، وذلك لأول مرة بعد استنباط أصناف جديدة قبل 4 سنوات، وتم تسجيلهم لزراعة البسمتي، وهما "جيزة بسمتي 201"، و"جيزة بسمتي 11"، وجرى تجريبهم على مدار العامين الماضيين.

ولفت المصدر حينها، إلى وجود تحدي مهم وضروري أمام التوسع في زراعة الأرز البسمتي يتمثل في عدم وجود مضارب كافية لضرب الأرز البسمتي، مشيرا إلى اختلاف المضارب الخاصة بالأرز الأبيض التقليدي، عن مضارب البسمتي، مضيفا أنه يتطلب إنشاء المزيد من المضارب لنجاح خطط التوسع في زراعته، مؤكدا أنه من المهم مشاركة القطاع الخاص في هذا الأمر.