طمأن الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، الجمهور على صحته، قائلًا إنه في تمام الصحة.

وأعرب، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الاثنين، عن فخره الشديد بابنه الموسيقار أحمد أبو زهرة، مضيفًا أن ابنه يمتلك ثقافة علمية وموسيقية عالية.

وأوضح الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، أنه يحضر حاليًا لفيلم «أهل الكهف»، متابعًا: «مثلته في السبعينيات مع المسرح القومي».

وتجري التحضيرات لفيلم أهل الكهف حاليًا، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم خالد النبوي ومحمود حميدة والذي يجسد دور الراوي لأحداث الفيلم، ومصطفى فهمي، وغادة عادل، وريم مصطفى، وصبري فواز، ومحمد ممدوح، وعبد الرحمن أبو زهرة، وهاجر أحمد، وبسنت شوقي، وأحمد عيد، وأحمد فؤاد سليم، وبيومي فؤاد، ومحمد فراج الذي يظهر خلال أحداث الفيلم بشخصيتين، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب والأديب الكبير توفيق الحكيم، وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.