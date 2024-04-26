النصر يتعادل مع اتحاد كلباء في الدوري الإماراتي

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تعادل النصر مع ضيفه اتحاد كلباء 2/2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإماراتي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز بني ياس على حتا 4 / 2.

وتقدم اتحاد كلباء بهدفين نظيفين سجلهما مهدي قايدي وأندريس فومبيرجارس في الدقيقتين العاشرة و13، وتمكن النصر من تعديل النتيجة بتسجيله هدفين عن طريق مانولو جابياديني في الدقيقتين الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و62.

ورفع النصر رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع كما رفع اتحاد كلباء رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الثاني، فاز بني ياس على حتا 4 / 2.

وسجل أهداف بني ياس تاولانت سيفيري (هدفان) في الدقيقتين الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و51 وفواز عوانة في الدقيقة 65 وجاستون ألفاريز في الدقيقة 69.

في المقابل، سجل هدفي حتا جابريال دي سوزا وتشيسوم تشارلز في الدقيقتين الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و54.

ورفع بني ياس رصيده 22 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد حتا عند ست نقاط في المركز الرابع عشر الأخير.