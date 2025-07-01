اعتقلت السلطات الإيرانية 3 أشخاص بحوزتهم 22 ألف رصاصة في محافظة لُرستان غربي البلاد.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، الثلاثاء، نقلا عن قائد شرطة محافظة لُرستان "يحيى إلهي"، أنه تم إيقاف سيارتين أثناء حاجز تفتيش بإحدى الطرقات بالولاية بناء على معلومات استخباراتية.

وأضاف إلهي أن سائقي السيارتين حاولوا الفرار عندما رأوا الشرطة، وأن قوات الأمن أوقفت المركبتين بإطلاق النار عليهما واعتقلت 3 أشخاص كانوا بداخلهما.

وأوضح إلهي أنه تم ضبط 22 ألف رصاصة لسلاح من نوع كلاشينكوف أثناء تفتيش المركبتين، وأن الذخيرة كانت في طريقها من مدن غرب البلاد إلى مدن الجنوب.

ولم يذكر المسؤول الإيراني أي معلومات حول ما إذا كانت الذخائر المضبوطة ستستخدم في إثارة اضطرابات داخلية في البلاد من عدمه.

وفي الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، استخدمت الأخيرة طائرات بدون طيار بمواصفات مختلفة لمهاجمة أجزاء معينة بالبلاد من داخل إيران.

وضبطت السلطات الإيرانية أكثر من 1000 مسيرة واعتقلت العشرات من الأشخاص خلال عمليات نفذتها بمختلف مناطق البلاد.

وفي 13 يونيو الماضي، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.

وفي 22 يونيو، هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران وادعت أنها "أنهت" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وأمس الاثنين، أعلن متحدث السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانغير، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 935 قتيلا.