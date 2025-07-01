التقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بنيافة الأسقف خوسيه كاردينال إدفينكولا، رئيس أساقفة مانيلا، في لقاء عكس عمق الاحترام المتبادل بين القيادات الدينية في مصر والفلبين، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة الفلبينية مانيلا.

جاء اللقاء بحضور وترتيب من السيد السفير نادر زكي، سفير مصر لدى الفلبين، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية.

ترحيب كنسي بالزيارة المصرية

في مستهل اللقاء، أعرب نيافة الكاردينال عن ترحيبه الحار بزيارة الدكتور الأزهري، واصفًا إياها بالزيارة "التاريخية" التي تمثل خطوة رائدة في تعزيز الحوار بين الأديان، وفتح آفاق جديدة للتعاون في ملفات التبادل الثقافي ومكافحة التطرف، وتعزيز قيم التعايش والتسامح بين الشعوب.

الأزهري: مصر حريصة على بناء جسور السلام والتفاهم

من جانبه، أكد الدكتور أسامة الأزهري أن هذا اللقاء يعكس مستوى التعاون البنّاء بين المؤسستين الدينيتين في مصر والفلبين، بما يعبر عن النهج المصري في دعم قيم السلم المجتمعي والتعايش المشترك.

وأشار الوزير إلى تشرفه بتمثيل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراسم العزاء التي أقيمت بالفاتيكان لقداسة البابا فرنسيس، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس التقدير الكبير الذي توليه الدولة المصرية للكنيسة الكاثوليكية ولدورها الإنساني في نشر قيم المحبة والسلام عالميًا.

دعوة رسمية لزيارة مسار العائلة المقدسة في مصر

وفي ختام اللقاء، وجّه وزير الأوقاف دعوة رسمية إلى نيافة الكاردينال ومجلس أساقفة الفلبين لزيارة مصر، والتعرف عن قرب على معالم مسار العائلة المقدسة، مؤكدًا ما تحمله تلك الزيارة من رمزية روحية تعزز الروابط الحضارية بين الشعوب المحبة للسلام.