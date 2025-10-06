حماس تنفي موافقتها على تسليم سلاحها لهيئة فلسطينية مصرية تحت إشراف دولي

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، أنه «لا أساس من الصحة لما نشرته قناة العربية الحدث» وبعض وسائل الإعلام والمنصات الإعلامية منسوبًا لمصدر في الحركة حول مسار مفاوضات وقف إطلاق النار.

وشددت في بيان عبر قناتها بـ «تيلجرام» مساء الأحد، أن تداول مثل هذه الأخبار المضللة يهدف إلى تشويه الحقائق وبث البلبلة في الرأي العام.

ودعت الحركة وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمهنية والموضوعية، وعدم الاعتماد على مصادر مجهولة أو أخبار غير موثوقة، مؤكدة أن التصريحات الدقيقة والمعتمدة تصدر فقط عبر المنصّات الرسمية للحركة.

كما نشرت حماس، نفى القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي، «الادعاءات المفبركة» التي نشرتها قناة الحدث وعدد من وسائل الإعلام حول مسار مفاوضات وقف إطلاق النار وموقف الحركة من تسليم السلاح.

وأكد أن ما نُشر لا أساس له من الصحة ويهدف إلى تشويه الموقف وإرباك الرأي العام.

ودعا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية في تناول التصريحات، وعدم الانجرار وراء الشائعات والمصادر المجهولة، مهيبا بالجميع استقاء المعلومات والتصريحات من منصات الحركة الرسمية الموثوقة.

وكانت كانت «العربية الحدث» قد أفادت عن مصدر لم تسمه من حركة حماس، مساء الأحد، أن «حماس وافقت على تسليم السلاح إلى هيئة فلسطينية مصرية بإشراف دولي»، وذلك بحسب القناة.

وأضاف المصدر الذي لم تسمه القناة، أن تسليم الأحياء من المحتجزين سيتم على دفعة واحدة، في المقابل سيستغرق تسليم جثامين القتلى بعض الوقت، وهناك مرونة أميركية، مشيرا إلى وجود ضمانة أميركية بعدم المساس بالقادة في حال قرروا الخروج من قطاع غزة، وأن خروجهم «مرهون بقرارهم».