«لا تطفئ الشمس» و«حكايتي مع الزمان» و«ترنيمة لوجه لا يُنسى» تتنافس في مهرجان المهن التمثيلية

"لا تطفي الشمس" و"حكايتي مع الزمان" و"ترنيمة لوجه لا ينسى" في ثالث أيام مهرجان نقابة المهن التمثيلية

في ثالث أيام الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، يلتقي جمهور المهرجان غدًا، السادس من أكتوبر، الموافق ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مع ثلاثة عروض مسرحية من بين 32 عرضًا تتنافس على جوائز المهرجان، حيث يقدم كل منها تجربة فنية بطابع مختلف.

فعن رواية للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، يقدم المخرج الشاب إبراهيم أشرف عرض "لا تطفئ الشمس" في السادسة مساءً على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية.

وفي الثامنة مساءً، يرفع ستار مسرح النهار عن العرض المسرحي "حكايتي مع الزمان" للمخرجة منة علي.

أما في العاشرة مساءً، فيُعرض على مسرح الهوسابير العمل المسرحي "ترنيمة لوجه لا يُنسى" للمخرج أحمد الجوهري.

وبالتوازي مع العروض، تتواصل فعاليات الورش الفنية التي ينظمها المهرجان لشباب الفنانين وطلبة أقسام المسرح بالمعاهد والكليات المختلفة؛ حيث يواصل الدكتور حمدي عطية تقديم ورشة "المناظر المسرحية"، ويستكمل الفنان مناضل عنتر ورشة "الرقص المعاصر"، فيما تواصل الدكتورة عبير فوزي ورشة "التمثيل بين الدراسة والممارسة"، وذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية.