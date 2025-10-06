السويد: إذا صحت أنباء سوء معاملة إسرائيل لثونبرج فهذا خطير جدا

قالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرجارد، الأحد، إنه إذا صحت أنباء سوء معاملة إسرائيل للناشطة السويدية جريتا ثونبرج، عقب احتجازها من أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، فإن هذا أمر "خطير جدا".

وفي حديثها لوكالة الأنباء السويدية "تي تي"، تطرقت ستينرجارد، إلى التقارير التي تفيد بتعرض ثونبرج، لسوء المعاملة بعدما احتجزتها إسرائيل.

وتعليقا على هذه التقارير قالت ستينرغارد: "تلقيت معلومات حول مزاعم سوء المعاملة. إذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فإن الوضع خطير جدا".

وأضافت: "يعمل ممثلو الوزارة والسفارة على إعادة مواطنينا المحتجزين (منذ) الجمعة، إلى السويد في أقرب وقت ممكن".

وأكدت وزيرة الخارجية أنهم أبلغوا إسرائيل بأهمية احترام الحقوق الأمنية والقنصلية حتى قبل احتجاز الناشطين السويديين.

والسبت، أكد الناشط والصحفي التركي أرسين تشليك، الذي كان ضمن "أسطول الصمود العالمي" أن الإسرائيليين عذبوا الناشطة السويدية جريتا ثونبرج، "تعذيبا شديدا" أمام أعين بقية الناشطين.

وقال تشليك، إن الإسرائيليين "عذبوا بشدة جريتا أمام أعيننا. عاملوها بظلم، غريتا طفلة صغيرة. أجبروها على الزحف وعلى تقبيل العلم الإسرائيلي، فعلوا الشيء نفسه الذي فعله النازيون".

واعتبارا من مساء الأربعاء، استولت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات الناشطين الدوليين على متنها، قبل أن تعلن البدء بترحيلهم، الجمعة.