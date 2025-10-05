حماس: وصول وفدنا إلى مصر لبدء المفاوضات حول آليات وقف النار بغزة وانسحاب إسرائيل وتبادل المحتجزين

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، عن وصول وفد حركة المقاومة حماس برئاسة الدكتور خليل الحية رئيس حركة حماس في قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية؛ لبدء المفاوضات حول آليات وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال وتبادل الأسرى.

فيما أكدت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية أن المفاوضين الإسرائيليين سيصلون مصر مساء الأحد، مشيرة إلى أن مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين ستبدأ الاثنين، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وتستضيف مصر وفود حركة المقاومة حماس والولايات المتحدة وإسرائيل، الاثنين؛ لبحث عملية تبادل الأسرى وفق مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتنطلق المفاوضات غير المباشرة بين حركة "حماس" وإسرائيل، في شرم الشيخ، الاثنين، بمشاركة ثلاثة أطراف وسيطة هي الإدارة الأمريكية ومصر وقطر، وسط أجواء من التفاؤل الحذر بسبب العقبات المتعددة التي تواجهها.

وطرح ترامب خطته بشأن غزة، التي تنصّ على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة من موافقة إسرائيل.

وقالت حماس في بيانها إنها وافقت على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، كما جدّدت تأكيدها الاستعداد لتسليم إدارة القطاع إلى هيئة فلسطينية من المستقلين.