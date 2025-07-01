قيادي بحزب مستقبل وطن: انتخابات الشيوخ اختبار حقيقي للأحزاب وتجسيد لروح الجمهورية الجديدة

قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، الجدول الزمني الخاص بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، يؤكد التزام الدولة بالمواعيد الدستورية والاستحقاقات الديمقراطية، ويعكس مناخًا سياسيًا يتجه نحو مزيد من التنظيم والانضباط.

وأضاف الحبال، في بيان له اليوم، أن فتح باب الترشح خلال الأيام المقبلة يضع الأحزاب والقوى السياسية أمام اختبار حقيقي في اختيار مرشحين يمتلكون الخبرة والرؤية، وليس فقط الحضور الإعلامي أو المجتمعي، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ منبر تشريعي رفيع يحتاج إلى شخصيات تملك أدوات الحوار والفهم العميق للملفات الوطنية.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد حالة من الحراك والمنافسة، لكنها يجب أن تظل في إطار من المسؤولية الوطنية، بعيدًا عن الصخب أو التكتلات الشكلية، لأن التحديات الحالية تتطلب تمثيلًا جادًا يعكس أولويات الدولة والمواطن معًا.

وأشار القيادي بـ«مستقبل وطن» إلى أن المشهد الانتخابي المقبل يجب أن يكون انعكاسًا حقيقيًا لروح الجمهورية الجديدة، التي تقوم على تعزيز المشاركة الشعبية وتوسيع دائرة النقاش العام في ظل احترام الدستور وتكافؤ الفرص.

وشدد الحبال على أن الديمقراطية لا تُقاس فقط بإجراء الانتخابات، وإنما بنوعية المرشحين وشفافية الإجراءات، ومدى قدرة الدولة على تحفيز المواطنين للمشاركة الفعالة، وهو ما تعمل عليه مؤسسات الدولة خلال هذه المرحلة الدقيقة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نسبة المشاركة ستكون عاملًا فارقًا في نجاح الانتخابات، داعيًا المواطنين إلى متابعة المرشحين عن قرب، واختيار من يملكون القدرة على التعبير الحقيقي عن مصالحهم.



