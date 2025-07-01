إيطاليا تقترح روما كمكان لإجراء محادثات محتملة بين أمريكا وإيران

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، عن جهود بلاده للمساعدة في استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أن إيطاليا اقترحت مدينة روما كمكان محتمل لهذه المفاوضات.

وقال تاياني: نحاول استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، نحن نسعى دائما إلى الحوار، لضمان أمن إسرائيل مع منع طهران من بناء قنبلة نووية، مع السماح لها بمواصلة أبحاثها النووية لأغراض مدنية، وفقاً لموقع إيران انترناشونال.

وفي وقت سابق، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الثلاثاء، إنها أبلغت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن أوروبا مستعدة للتوسط لاستئناف المفاوضات الخاصة ببرنامج طهران النووي.

وأكدت كالاس في منشور عبر منصة"إكس" على ضرورة استئناف المفاوضات، بشأن إنهاء البرنامج النووي الإيراني "في أقرب وقت ممكن".