أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن سعادته ‏بالفوز الذي حققه الفريق على بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز، والانتهاء من خطوة مهمة قبل ‏السفر لجنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز.‏

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة: «كان من المهم أن يحقق ‏الأهلي الفوز اليوم أمام بيراميدز، خاصة أنه الفريق الوحيد الذي لم أحقق الفوز عليه منذ أن ‏توليت مهمة قيادة الفريق. المباريات السابقة التي جمعت الفريقين كان الأهلي يتسيد مجريات ‏اللقاء وبيراميدز يعود ولكن اليوم حققنا فوزًا مقنعًا».‏

وأكد المدير الفني أن الأهلي لعب بذكاء كبير خلال المباراة، والجهاز الفني غير طريقة اللعب ‏أكثر من مرة، من خلال التعديلات التي تم إجراؤها على الفريق خلال التغييرات التي تمت على ‏مدى المباراة.‏

وأشار إلى أن لاعبي الأهلي لديهم دوافع وحالة من التركيز من أجل استعادة بطولة ‏الدوري الممتاز، وهو ما وضح لا سيما في الفترة الأخيرة بعد الفوز الكبير على فاركو واليوم ‏أمام بيراميدز.

وشدد موسيماني على أن الأهلي سوف يبحث عن الفوز على صن داونز رغم الإجهاد، مشيرًا إلى أن ‏الفريق تنتظره مواجهات مهمة، وهذا هو قدر الأهلي الذي يشارك وينافس على لقب كل بطولة ‏يشارك بها.‏