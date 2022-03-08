رئيس الوزراء البريطاني: نواصل الضغط على روسيا ونعتزم إفشال مشروع بوتين الهمجي

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، على مواصلة الضغط على روسيا؛ بسبب حربها على أوكرانيا.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، أن الدول الـ4 ستواصل الضغط على روسيا؛ لعزل الرئيس فلاديمير بوتين دبلوماسيًا واقتصاديًا، لافتًا إلى أن الأمر يُفشل مشروع «بوتين» الهمجي بشكل كامل.

Speaking with @EmmanuelMacron, @OlafScholz and @POTUS this afternoon, we agreed to continue applying the pressure on Russia to isolate Putin diplomatically and economically – ensuring his barbaric venture is a total and complete failure. pic.twitter.com/bj76YJUJjQ — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 7, 2022

وتقترب الحرب الروسية من إتمام أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، مساء اليوم الاثنين، عن اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروس.

وجرت المفاوضات في منطقة بيلافيجسكايا بوشا، التي استضافت الجولة الثانية من العملية التفاوضية يوم 3 مارس، واستمرت نحو 3 ساعات.

من جانبه قال الوفد الأوكراني المفاوض، إن الجولة الثالثة من المفاوضات مع روسيا لم تسفر عن نتائج من الممكن لها أن تحسن الوضع، لافتًا إلى أن هناك تقدمًا طفيفًا في المفاوضات مع الروس بشأن الممرات الآمنة.