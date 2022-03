رئيس الوزراء البريطاني: نواصل الضغط على روسيا ونعتزم إفشال مشروع بوتين الهمجي

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، على مواصلة الضغط على روسيا؛ بسبب حربها على أوكرانيا.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، أن الدول الـ4 ستواصل الضغط على روسيا؛ لعزل الرئيس فلاديمير بوتين دبلوماسيًا واقتصاديًا، لافتًا إلى أن الأمر يُفشل مشروع «بوتين» الهمجي بشكل كامل.

Speaking with @EmmanuelMacron, @OlafScholz and @POTUS this afternoon, we agreed to continue applying the pressure on Russia to isolate Putin diplomatically and economically – ensuring his barbaric venture is a total and complete failure. pic.twitter.com/bj76YJUJjQ