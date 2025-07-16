مدبولي عن جدل أعمار أعضاء المجلس الأعلى للثقافة: نحتاج لخبراتهم

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على حالة الجدل التي أثيرت بشأن قرار تشكيل أعضاء المجلس الأعلى للثقافة والتي رأى البعض أنهم متقدمون في السن.

وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إنّ الترشيحات تكون خارجة من الأوساط الثقافية، في حين تكون سلطة رئيس الوزراء هي الاعتماد.

وأضاف أنّ من تم اختيارهم للمجلس هم من القامات الثقافية، مؤكدا أن العمل الثقافي لا يرتبط بعنصر السن بصورة مباشرة لكن يجب الاعتماد على الخبرات الكبيرة والاستفادة منها.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للثقافة هو الجهة التي تحدد جوائز الدولة المختلفة، ما يحتم ضرورة وجود خبرات متراكمة بعيدًا عن أي مصالح.

وشدد على أن أعضاء المجلس تجاوزوا من حيث أعمارهم أن تكون لهم أي استفادة مباشرة من هذه الاختيارات، مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك أعضاء بالمجلس أعمارهم السنية مناسبة جدًا.

ولفت إلى أن الأمر يكون مزيجًا من الخبرات، باعتبار أن مجال الثقافة يتطلب أن تكون هناك هذه الخبرات.

وشدد في الوقت نفسه على أن اعتماد الدولة على الشباب والفئات العمرية الأقل يكون في مجالات كثيرة أخرى لا سيما في المجالات التنفيذية التي تعتمد على الحركة والأفكار الجديدة والمتقدمة مثل ريادة الأعمال وتكنولوجيا الاتصالات.



