الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية تنفي التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء

قالت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في سوريا بقيادة حكمت الهجري، الزعيم الروحي للطائفة، إنه "لا يوجد أي اتفاق أو تفاوض أو تفويض مع الحكومة السورية المؤقتة".

وأضافت في بيان عبر صفحة تابعة للرئاسة الروحية للطائفة الدرزية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نؤكد على ضرورة الاستمرار في الدفاع المشروع والقتال حتى تحرير كامل تراب محافظة السويداء من العصابات"، بحسب تعبيره.

جاء ذلك بعد إعلان الزعيم الدرزي السوري يوسف جربوع، أحد شيوخ العقل الثلاثة للطائفة- في بيان، توصل وجهاء محافظة السويداء إلى اتفاق مع دمشق، لوقف إطلاق النار.

كما أعلن مصدر في وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء.

وأشار المصدر الأمني، وفق "سانا"، إلى نشر حواجز أمنية في المدينة، و"اندماجها الكامل ضمن الدولة السورية".