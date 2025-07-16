يشهد صيف 2025 نشاطًا موسيقيًا مكثفًا للموسيقار تامر كروان، الذي أعلن عن تعاقده مع المنتج ريتشارد الحاج لحماية وتوثيق مؤلفاته الموسيقية، وتوزيعها رقميًا عبر جميع المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى قناته الرسمية على يوتيوب.

ويأتي هذا التعاون في إطار خطة موسعة لتقديم أعمال موسيقية جديدة بأفكار غير تقليدية، تُطرح للمرة الأولى من خلال المنصات الرقمية الخاصة بتامر كروان، بهدف الوصول إلى جمهور أوسع، والتفاعل مع الأجيال الجديدة من محبي الموسيقى الأصيلة.

من جانبه، أعرب المنتج ريتشارد الحاج عن سعادته بهذا التعاون، قائلًا: "يشرفني التعاون مع موسيقار بقيمة وحجم تامر كروان، صاحب تاريخ كبير ومبدع حقيقي، خاصة في السينما والموسيقى التصويرية. أعماله تُعد بصمة مهمة في تاريخ الفن المصري، وهو فنان يركز في شغله، ومقل في الظهور الإعلامي".

وأضاف: "نُحضّر حاليًا لتنظيم حفل كبير يليق بتجربة تامر كروان، سيُقام على أحد أكبر المسارح، ويُنتظر أن يكون بمثابة احتفاء خاص بموسيقاه وتاريخه الفني".