إحالة شاب اختطف طفلة وهتك عرضها بشبراخيت إلى المفتي

قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق "وليد.م.م.ح"، 29 عاما، عاطل، مقيم قرية شبراريس بمركز شبراخيت، المتهم في القضية رقم 5947 لسنة 2025 جنح شبراخيت والمقيدة برقم 647 لسنة 2025 جنايات كلي جنوب دمنهور، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بسبب خطفه طفلة وهتك عرضها في الأراضي النائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف عبد الحفيظ عياد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فخر الدين عبد التواب الدرجلي، نهاد محمود أبو النصر، أحمد كاظم سلام، وبحضور ممثل النيابة العامة محمد حامد عبد السلام، وسكرتارية محمود بلال، وحددت جلسة النطق بالحكم يوم 22 يناير 2026.

تعود أحداث الواقعة إلى 11 أبريل الماضي، حيث خطف المتهم المجني عليها الطفلة "عائشة.أ.م.س"، 6 سنوات، بالتحايل بأن استدرجها إلى أحد الأراضي النائية والخالية من المارة، مستغلا حداثة وصغر سنها، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي هتك عرض المجني عليها بغير رضاها وكرها عنها، وعرض حياة الطفلة المجني عليها للخطر بأن استغل حداثة سنها وتعدى عليها واستغلها جنسيا.