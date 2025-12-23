الأرصاد الجوية البريطانية: المملكة المتحدة في طريقها لتسجيل أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق

قال خبراء الأرصاد الجوية، إن المملكة المتحدة قد تكون في طريقها لتسجيل أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، أن عام 2025 في طريقه ليصبح أحد أحر الأعوام في المملكة المتحدة، وربما يتجاوز عام 2022 ليحتل المركز الأول، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وحتى الآن، يسجل متوسط درجة الحرارة السنوية 10.05 درجة مئوية، متقدما على الرقم القياسي السابق البالغ 10.03 درجة والذي تم تسجيله في عام 2022.

وتعني موجة البرد المتوقعة خلال فترة عيد الميلاد أن الرقم النهائي لم يتم تأكيده بعد.

وإذا تم تأكيد ذلك، فسيكون عام 2025 هو العام الثاني فقط في السجلات الرصدية الذي يتجاوز فيه متوسط درجة الحرارة السنوية في المملكة المتحدة 10 درجات.

وستظهر حينها أربعة من الأعوام الخمسة الماضية ضمن قائمة أحر خمسة أعوام منذ بدء السجلات في عام 1884، مع وقوع جميع أحر عشرة أعوام في العقدين الماضيين.

وسجل رقم قياسي جديد لمتوسط درجة الحرارة السنوية في المملكة المتحدة خمس مرات هذا القرن - في أعوام 2002 و2003 و2006 و2014 و2022.