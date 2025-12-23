121 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

اقتحم 121 مستوطنا إسرائيليا، الثلاثاء، المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، وأدوا طقوسا تلمودية بحماية من عناصر الشرطة.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن 121 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى بينهم 59 بالفترة الصباحية، و62 بعد صلاة الظهر.

وأفاد المسؤول بأن الاقتحامات جرت من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، على شكل مجموعات، ووسط حراسة ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

كما أدى المستوطنون خلال الاقتحامات الصلوات والطقوس التلمودية ضمن انتهاكاتهم المتواصلة للمسجد، وفق المسؤول.

والأحد، أبعدت السلطات الإسرائيلية أحد حراس المسجد الأقصى وهو "وهبي مكية"، عن المسجد لمدة 6 أشهر، وفق بيان لمحافظة القدس الفلسطينية.

يأتي ذلك وسط الاقتحامات المتصاعدة للمسجد، حيث بلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى خلال شهر نوفمبر الماضي فقط نحو 4 آلاف و266 مستوطنا، إضافة إلى 15 ألفا و220 سائحا أجنبيا، وفق معطيات المحافظة.

ومنذ العام 2003، سمحت الشرطة الإسرائيلية بشكل أحادي، للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى رغم الاحتجاجات المتكررة من دائرة الأوقاف الإسلامية.

ولأكثر من مرة، طالبت دائرة الأوقات الإسلامية بوقف هذه الاقتحامات، دون استجابة من السلطات الإسرائيلية.

ومنذ أن تولى إيتمار بن غفير مهامه وزيرا للأمن القومي الإسرائيلي نهاية العام 2022 زادت انتهاكات تل أبيب في المسجد والاقتحامات التي باتت تتم بمشاركة بن غفير ووزراء ونواب في الكنيست (البرلمان).